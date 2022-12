Rodrygo avalia vitória do Brasil e festeja assistência para gol de Casemiro

Camisa 21 entrou no segundo tempo e serviu ex-companheiro de clube, que balançou as redes e decretou triunfo por 1 a 0 sobre a Suíça

O Brasil venceu mais uma vez e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. Nesta segunda-feira, 28, no Estádio 974, a seleção brasileira bateu a Suíça por 1 a 0 e chegou a seis pontos no grupo G. Casemiro foi o autor do gol.

O atacante Rodrygo, autor da assistência para o gol de Casemiro, avaliou a partida, que se mostrou difícil para o Brasil e falou sobre como se sentiu após atuar por 45 minutos. Na vitória por 1 a 0 contra a Sérvia, na estreia, Rodrygo entrou no lugar de Vinicius Júnior, aos 30 da segunda etapa.

"Me senti bem. Sei que posso ajudar a equipe. Foi um jogo muito difícil. Eles estavam muito fechados ali, saíam tocando bem, então, colocaram muita dificuldade para nós. A gente trabalhou, continuou tocando a bola, fazendo nosso jogo, até que abriu um espaço e eu pude dar assistência para o Casemiro que foi feliz demais no chute", disse, em entrevista à TV Globo.

A equipe comandada por Tite balançou a rede aos 37 minutos do segundo tempo. Antes, porém, Vinícius Júnior havia marcado, mas o gol foi anulado por impedimento de Richarlison na origem da jogada.

O lance do gol - dessa vez válido - contou com a participação de Vini Jr., Rodrygo e Casemiro, trio que jogou junto pelo Real Madrid antes do camisa 5 da seleção ir para o Manchester United. O camisa 21 comentou sobre o entrosamento dos três também atuando pelo Brasil.

"A gente jogou muito tempo junto. O Casemiro sempre passou experiência para a gente. Antes da bola chegar eu falei para deixar passar e logo depois ele ficou livre. O normal dessa jogada é o adversário ir nele e eu ficar livre. Eu devolvi e ele foi feliz. É uma jogada que a gente fez durante muito tempo e hoje saiu aqui na Seleção", finalizou Rodrygo.

A seleção brasileira retorna a campo na próxima sexta-feira, dia 2, quando enfrenta a seleção de Camarões, no estádio, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail. Com apenas um ponto, o próximo adversário é o terceiro colocado do grupo.

