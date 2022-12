Estádios com ar-condicionado na Copa: como funciona refrigeração

A primeira edição da Copa do Mundo no Oriente Médio, sediada no Catar, acontece entre os meses de novembro e dezembro. A decisão foi acertada para evitar as temperaturas extremas do país no verão, que podem atingir mais de 40 Cº.

Entre as adaptações necessárias para a chegada do público, estava a construção de um sistema de refrigeração nos estádios, tecnologia que o Catar começou a desenvolver em 2009, antes de sua candidatura para a Copa do Mundo ser formalizada.

Ar-condicionado nos estádios da Copa 2022: Como o sistema funciona?

Dos oito estádios construídos, sete possuem a tecnologia responsável por “bolhas de ar refrigerado” entre os jogadores, a torcida e o campo de futebol. Esse aparato foi desenvolvido graças ao professor de Engenharia da Universidade do Catar, Saud Abdulaziz Abdul Ghani.

Por procurar deixar as áreas com temperaturas amenas, ao redor de 21º, Ghani recebeu o apelido de “Dr. Cool” (do inglês para “doutor legal” ou “doutor frio”). O ar frio chega por meio de dutos, com a água resfriada a 7 Cº, nos assentos e nas laterais do campo.

Em entrevista para a Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), Saud Ghani explica o processo de “resfriamento direcionado ou pontual”, onde o próprio estádio atua como uma barreira capaz de conter as bolhas de ar frio. Ao mesmo tempo, o resfriamento só ocorre nos espaços em que as pessoas realmente estão.

Ar-condicionado nos estádios: Catar não patenteou o sistema de refrigeração

Saud Ghani, o professor sudanês da Universidade do Catar, escolheu não patentear a sua linha de difusores sob o assento, responsáveis pelo resfriamento no estádio. A sua escolha faz parte da decisão de contribuir para a comunidade científica.

"O Oriente Médio tem muito a oferecer e nada melhor do que o futebol para mostrar isso", completa Ghani em sua entrevista para a Fifa.

Apenas um estádio da Copa não tem ar-condicionado



O único estádio sem o sistema de refrigeramento é o 974, a primeira arena totalmente desmontável em uma Copa do Mundo.

A escolha pela sequência de números como nome está relacionada à quantidade de contêineres utilizados nas suas estruturas. Além disso, 974 é o código de telefone internacional do Catar.

Sustentabilidade na Copa do Mundo 2022



Com o sistema de refrigeração dos estádios alimentado por energia solar, o país investiu na construção de uma usina solar na vila Al Kharsaah, a cerca de 80 km de Doha, capital do Catar.

A planta é a primeira usina solar fotovoltaica da região e se responsabilizará por 10% da energia consumida.



Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

