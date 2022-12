Os oito estádios da Copa do Mundo no Catar

Os jogos da Copa do Mundo de 2022 (de 20 de novembro a 18 de dezembro) no Catar acontecem em oito estádios, dos quais apenas um já existia quando o país foi escolhido como sede do torneio.

O maior estádio construído receberá a final do Mundial, no dia 18 de dezembro. Foi oficialmente inaugurado no início de setembro, durante a Super Copa Lusail, disputada entre o campeão da Arábia Saudita, o Al-Hilal, e o campeão do Egito, o Zamalek.

Construído em 1976, é o único estádio que existia antes da escolha em 2010 do Catar como anfitrião do Mundial. O local foi reformado em 2017 e seus dois novos arcos o tornam muito mais modernos. Já recebeu várias competições, como os Jogos Asiáticos, cinco jogos do Mundial de Clubes da Fifa (2019), entre eles a final entre Liverpool e Flamengo, e a Copa da Ásia.

Este estádio de difícil acesso para os torcedores (somente de ônibus ou táxi) foi construído no litoral nordeste do país, a 35 quilômetros da capital, seguindo a forma das tendas dos beduínos. O local recebeu o jogo de abertura da Copa do Mundo, em 20 de novembro, entre Catar e Equador.

O formato deste estádio é inspirado nos cascos dos barcos de pesca de pérolas, durante muito tempo presentes no mar da Península Arábica. Foi inaugurado com a vitória do Al Duhail sobre o Al-Sadd na final da Copa do Emir em 2019.

De acesso muito fácil pelo metrô e localizado entre campi universitários, sua silhueta tem a forma de um diamante. A capacidade será reduzida pela metade depois do Mundial, algo que ocorrerá também com outros estádios.

Uma linha de metrô foi criada especialmente para ligar Doha a este estádio, localizado em uma das cidades mais históricas do Catar, próxima do deserto.

Seu design é inspirado na 'taqiyah', o tradicional chapéu usado pelos homens da região. Após o Mundial, sua capacidade passará de mais de 40 mil para 20 mil lugares e o estádio deverá abrigar também uma clínica do esporte e um hotel.

O local foi construído a partir de contêineres e outros materiais reutilizados. Será totalmente desmontado depois do torneio.

