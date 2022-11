Ronaldo escreve carta de apoio a Neymar após lesão na estreia da Copa: "Volte mais forte"

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno escreveu uma carta aberta em suas redes sociais endereçada ao atacante Neymar, da Seleção Brasileira, que sofreu um entorse no tornozelo, está realizando tratamento e deve ficar de fora da Copa do Mundo até, pelo menos, a finalização da fase de grupos.

Depois de afirmar que Neymar é "fod*", Ronaldo escreve que está certo "de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto", que, além de toda a admiração no mundo, "tem que lidar com tanta inveja e maldade, num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse?", questiona o Fenômeno.

Após a lesão de Neymar, sofrida no segundo tempo contra a Sérvia, na vitória por 2 a 0, alguns internautas lamentaram, enquanto outros comemoraram por questões políticas. O jogador demonstrou apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de outubro, vencidas pelo adversário petista Luiz Inácio Lula da Silva.

"É na contramão dessa violência verbal com poder destrutivo que te escrevo hoje: volte mais forte! Mais esperto! Com mais fome de gol! O bem que você faz dentro e fora de campo é muito maior que a inveja na sua direção. Não se esqueça nem um segundo do caminho percorrido que fez de você um ídolo do futebol mundial. O Brasil te ama! A torcida de verdade - a que torce a favor - precisa dos seus gols, dribles, ousadia e alegria! Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Você vai dar a volta por cima", complementa.

Ronaldo, que está no Catar acompanhando a Copa do Mundo, também desejou energias positivas para o lateral Danilo, que também se lesionou e é dúvida para o restante da competição. Nesta segunda, contra a Suíça, o técnico Tite deve escalar Éder Militão e Rodrygo no lugar da dupla lesionada.

Anteriormente, outros jogadores já haviam se manifestado a favor de Neymar, caso de Raphinha, companheiro de Seleção, que também fez um texto nas redes sociais. Durante a carreira, vale lembrar, Ronaldo conviveu com lesões e quase ficou fora do Mundial de 2002, mas recuperou-se a tempo após romper ligamentos do joelho dois anos antes.

Leia abaixo a carta escrita por Ronaldo Fenômeno a Neymar:



Não poderia começar essa carta aberta de outra forma: você é fod*, Neymar! Gigante!

Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Que mensagem estamos passando para os nossos jovens? Vai sempre existir gente torcendo contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio.

É na contramão dessa violência verbal com poder destrutivo que te escrevo hoje: volte mais forte! Mais esperto! Com mais fome de gol! O bem que você faz dentro e fora de campo é muito maior que a inveja na sua direção. Não se esqueça nem um segundo do caminho percorrido que fez de você um ídolo do futebol mundial. O Brasil te ama! A torcida de verdade - a que torce a favor - precisa dos seus gols, dribles, ousadia e alegria!

Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Você vai dar a volta por cima, @neymarjr! E que todo o ódio vire combustível.

A todos que leram até aqui, peço que mandem energia positiva pra seleção, pro Neymar, pro Danilo e todos os jogadores.

