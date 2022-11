Marquinhos diz que Neymar faz tratamento "24 horas por dia" para se recuperar

Companheiro do atacante no PSG e na seleção, zagueiro destaca foco do camisa 10 para voltar a atuar pelo Brasil na Copa do Catar

O atacante Neymar está dando duro para conseguir voltar a disputar a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Com uma entorse no tornozelo adquirido na estreia do Brasil contra a Sérvia, na última quinta-feira, 24, o camisa 10 já sabe que não estará à disposição diante da Suíça, nesta segunda, 28.

O zagueiro Marquinhos, seu parceiro também no Paris Saint-Germain, falou sobre o momento da lesão e como o craque está trabalhando para revertê-la.

"Na hora, no momento, até digerir tudo, é uma situação delicada e difícil. No momento pós-partida, eu o vi triste, acho que é normal, por tudo aquilo que ele sonhava, a vontade que tinha, e agora estar sofrendo uma lesão. Hoje, após exames e tratamento, ele está dormindo na fisioterapia, fazendo 24 horas por dia, isso mostra o quanto ele quer estar de volta com a gente", iniciou o defensor em coletiva de imprensa neste domingo, 27.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não sabemos quando (ele vai voltar), mas esperamos o mais rápido possível para ele estar bem, com saúde mental e física também, mas hoje eu o vejo muito melhor. É importante estar com a cabeça boa no momento de uma lesão, influencia muito na recuperação. Eu vejo ele muito bem e confiante na volta dele, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno. Ele está muito focado. Está dormindo na fisioterapia, 24 horas por dia para que possa estar de volta", complementou.

Além de Neymar, Danilo também acabou com uma entorse no tornozelo e não fica à disposição de Tite. Para o lugar da dupla, as escolhas devem ser Éder Militão improvisado na lateral e Rodrygo na frente. O treinador já definiu os substitutos, mas não revelou à imprensa.

"Confiança (está) 100%. Eu acho que é inevitável, queríamos ter o Neymar e o Danilo. Em uma Copa, o professor (Tite) está aqui e pode falar, queria ter os 26 jogadores disponíveis, mas estamos confiantes e estamos prontos para mostrar que o grupo é forte, que o grupo está bem treinado e pronto para qualquer divergência que tivermos", seguiu Marquinhos.

"Em Copa, nem sempre o time que começa é o time que vai terminar, seja por lesão, por um estar melhor que o outro, então todos ali tem o seu papel importante. Creio que no último jogo já vimos a importância daqueles que entram no segundo tempo. Os que começam jogando têm seu papel importante, mas os que não começam também. Em momento de lesão, como essa, aqueles que entrarem têm que estar prontos e bem para este momento. Creio eu que, com o talento e o grupo que temos, vamos manter o nível", finalizou.

O Brasil, líder do grupo G, entra em campo nesta segunda-feira, a partir das 13 horas (de Brasília), para enfrentar a Suíça. No fechamento da fase de grupos, a Amarelinha vai encarar Camarões.

Tags