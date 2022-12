Com empate entre Camarões e Sérvia, Brasil garante classificação antecipada se vencer Suíça

O Brasil pode garantir classificação antecipada para a fase mata-mata da Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 28, Camarões e Sérvia entraram em campo pela segunda rodada do Grupo G e ficaram no empate em 3 a 3. Com o resultado, a seleção brasileira assegura a vaga para as oitavas de final caso vença a Suíça. O duelo acontece nesta segunda, a partir das 13 horas, no Estádio 974.

Camarões e Sérvia somaram o primeiro ponto com a igualdade no Al Janoub Stadium e ocupam a terceira e quarta colocação do grupo G, respectivamente. Com isso, se o Brasil triunfar sobre os suíços, iria para seis pontos, na liderança da chave, e não poderia mais ser alcançado pelo time africano ou pela equipe do leste europeu.

Para o jogo contra a Suíça, a seleção brasileira terá os desfalques de Neymar e Danilo, ambos lesionados. Rodrygo e Fred aparecem como prováveis substitutos do atacante, enquanto Éder Militão deve ocupar a vaga na lateral direita.

O Brasil nunca venceu a Suíça em uma Copa do Mundo. Nas duas ocasiões em que se enfrentaram, em 1950 e em 2018, foram dois empates por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente. No último Mundial, o gol brasileiro foi marcado de fora da área por Philippe Coutinho, no ângulo.



O time comandado pelo técnico Tite busca manter o 100% de aproveitamento na competição, já que venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, na estreia. (Com Gazeta Esportiva)

