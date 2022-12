Copa: Brasil nas oitavas; jogo pode ser segunda ou terça; entenda

Editor adjunto do O POVO Online

Ao se classificar para as oitavas de final, Brasil joga contra uma das seleções do Grupo H da Copa do Mundo 2022: Portugal, Coreia do Sul, Uruguai ou Gana

Nesta segunda-feira, 28, o Brasil venceu a Suíça com placar de 1 a 0, garantindo a classificação antecipada às oitavas de final para o time do canarinho.

A seleção brasileira foi a primeira classificado do Grupo G para a segunda fase da Copa do Mundo 2022

Copa do Mundo 2022: Jogo do Brasil nas oitavas de final

A seleção brasileira pode jogar em duas datas. Confira abaixo.

Segunda, dia 5 de dezembro (05/12)

Se o Brasil se classificar em primeiro lugar, jogará as oitavas no dia 5, às 16 horas (horário de Brasília), uma segunda-feira, no Estádio 974.

Terça, 6 de dezembro (06/12)

Se a seleção passar em segundo lugar do grupo, entrará em campo no dia 6, uma terça, também às 16 horas (horário de Brasília).

Qual seleção o Brasil pode enfrentar nas oitavas?

Ao se classificar para as oitavas de final, o Brasil joga contra uma das equipes do Grupo H (Portugal, Coreia do Sul, Uruguai ou Gana).

Copa do Mundo 2022: Brasil nas quartas de final



O avanço para as quartas de final segue entre os dias 09 e 10 de dezembro, respectivamente sexta-feira e sábado.

Se o time brasileiro sair vitorioso em primeiro lugar, enfrentará a seleção adversária no dia 9, às 12 horas (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, Catar.

Brasil na semifinal da Copa 2022



Na semifinal, o Brasil jogaria na terça-feira, 13 de dezembro (13/12), às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

