Copa do Mundo: Brasil busca segunda vitória contra Suíça "mais experiente"

O time de Tite deve ir a campo com Éder Militão e Fred nas vagas de Danilo e Neymar, respectivamente. Atacante suíço, Shakiri afirmou que a equipe está "mais experiente" do que a que empatou com os brasileiros em 2018

A seleção brasileira de Tite enfrenta a Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2022 nesta segunda-feira, 28, às 13 horas (de Brasília), no estádio 974, com duas alterações no time titular.

Principal nome brasileiro no Catar, o atacante Neymar está fora da primeira fase da competição, pelo menos, em razão de uma entorse no tornozelo direito, assim como o lateral direito Danilo, com lesão no tornozelo esquerdo. Éder Militão e Fred devem preencher os espaços. Os outros jogos desta segunda-feira são: Camarões x Sérvia, no grupo do Brasil; Coreia do Sul x Gana e Portugal x Uruguai na chave H.

Militão é zagueiro do Real Madrid e já fez a posição. Abriu-se a possibilidade de que Dani Alves, de 39 anos, cuja convocação foi contestada, fosse acionado por Tite para sair jogando. Do alto de uma trajetória de 14 anos de seleção, ele é um dos líderes do elenco, mas estava sem jogar há dois meses. Treinava nas dependências do Barcelona, onde é ídolo, em razão da eliminação precoce do Pumas do Campeonato Mexicano.

A vaga de Neymar provavelmente deve ser preenchida pelo volante Fred. Lucas Paquetá, com isso, passa a jogar mais perto da meta adversária, como meia e não mais como segundo volante, atrás da linha de três atacantes brasileiros: Raphinha (lado direito), Richarlison (centroavante) e Vinícius Junior (lado esquerdo).

O Brasil nunca venceu a Suíça em uma Copa do Mundo. Empatou em 1950 e em 2018, por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente. Há quatro anos em meio, o gol brasileiro foi marcado de fora da área por Philippe Coutinho, no ângulo. Em entrevista coletiva, o técnico da equipe suíça afirmou que a partida tem peso especial para si.

"Quando eu era criança, adorava ver os jogos da seleção brasileira. Talvez por isso tenha me tornado profissional do futebol e fiquei muito feliz no sorteio. Será um jogo tático, temos que ter estratégia e jogar unidos", afirmou Murat Yakin. A Suíça não tem desfalques no time titular para o embate. O atacante Noah Okaform porém, sofreu lesão muscular na coxa e estará fora da partida.

O impacto é consideravelmente inferior na comparação com o Brasil, já que ele foi reserva na primeira rodada. Ausência nas mesmas proporções da de Neymar seria eventual lesão do meia-atacante Xherdan Shaqiri, atacante que atua pelo lado e já vestiu camisas como as de Bayern de Munique, Liverpool e Inter de Milão. Ele está pronto para jogo e disse que a equipe está mais experiente se comparada àquela que empatou com o Brasil em 2018.

O Brasil é líder do grupo G, seguido da Suíça, que também venceu a primeira. Camarões e Sérvia fazem a outra partida da chave. As duas seleções ainda não pontuaram na competição. Camarões está na terceira colocação, com saldo de um gol negativo, razão pela qual está acima da Sérvia, que sofreu dois gols de Richarlison.

Outro destaque da rodada é o confronto entre Portugal e Uruguai, às 16 horas (de Brasília). Os destaques da partida são os atacantes Cristiano Ronaldo, no lado europeu, e Luís Suarez, do lado sul-americano.

Brasil x Suíça

Brasil

4-3-3: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vinícius Jr, Raphinha e Richarlison. Técnico: Tite

Suíça

4-5-1: Sommer; Widmer, Schar, Akanji e Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

Local: Estádio 974, em Doha-CAT

Data: 28/11/2022

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Assistentes: Zachari Zeegelaar (Suriname) e Said Martinez (El Salvador)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

