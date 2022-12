Em recuperação de lesão, Neymar é o jogador que mais sofre faltas em Copas desde 2014

Segundo dados do FootStats, o camisa 10 da Seleção é quem mais sofreu faltas em Copas desde 2014. Ao todo, são 53 faltas sofridas. O segundo colocado na estatística é o belga Eden Hazard, com 44 e Messi fecha o pódio com 39

A Seleção Brasileira precisará lidar com um desfalque importante até o final da fase de grupos. Após deixar o campo com dores diante da Sérvia, Neymar teve lesão confirmada no tornozelo e está fora das próximas duas partidas. Com histórico de lesões, o atacante é o jogador que mais sofreu faltas em Mundiais desde sua estreia.

Em 2014, Neymar jogou uma Copa do Mundo pela primeira vez, no Brasil. Na ocasião, o brasileiro sofreu uma de suas piores lesões na carreira após receber entradada do colombiano Zúñiga nas costas e fraturar a vértebra nas quartas de final. Já em 2018, o craque não sofreu lesões durante o Mundial.

Segundo dados do FootStats, o camisa 10 da Seleção é quem mais sofreu faltas em Copas desde 2014. Ao todo, são 53 faltas sofridas, enquanto o segundo colocado na estatística é o belga Eden Hazard, com 44 e Messi fecha o pódio com 39. Na última partida, contra a Sérvia, Neymar foi parado com falta em nove ocasiões, mas se lesionou em lance não marcado pela arbitragem após entrada de Milenkovic.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerando apenas as infrações de 2014 e 2018, o atacante do Paris Saint-Germain (PSG) tem 44 faltas sofridas em duas Copas, média de 22 em cada uma. Com 11 partidas disputadas em todas as edições de Mundial que participou, Neymar sofre, proporcionalmente, 4,8 faltas por jogo do torneio.

Sequência



Sem Neymar e Danilo, o Brasil volta a campo nesta segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), para enfrentar a Suíça, no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em caso de vitória, a Seleção já encaminhará sua classificação para as oitavas de final.

Tags