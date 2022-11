Neymar lamenta nova lesão em Copa, mas avisa: "Farei o possível pra ajudar meu país"

Atacante sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito na vitória sobre a Sérvia e será desfalque do Brasil no restante da fase de grupos do Mundial

Neymar teve constatada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, além de um pequeno edema ósseo, e, consequentemente, está fora do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra a Suíça. Nas redes sociais, o craque se pronunciou e afirmou que esse é "um dos momentos mais difíceis" de sua carreira.

"O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o BRASIL. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo", escreveu Neymar.

"Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha FÉ é interminável", completou o craque.

Neymar se contundiu aos 22 minutos do segundo tempo do triunfo do Brasil sobre os sérvios. O atacante até tentou permanecer em campo, mas não aguentou e precisou sair. Ele deixou o gramado bastante abatido e sentindo fortes dores na região. Logo após ser substituído, já iniciou tratamento com gelo.

Personalidades do futebol comentaram na publicação de Neymar para dar apoio: "Meu ídolo! Vamos juntos!", escreveu Vinicius Jr.; "Vai voltar com fé em Deus e ajudar a equipe rumo ao hexa", destacou Marta; "Tenha certeza que vai jogar sim e ser muito decisivo como sempre irmão", comentou Hulk.

Baixa dupla

Vale destacar que o lateral direito Danilo também se machucou diante da Sérvia e perderá o confronto com a Suíça. O jogador da Juventus sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

O jogo entre Brasil e Suíça está marcado para a próxima segunda-feira, 28, pela segunda rodada da fase de grupos. A bola vai rolar a partir das 13 horas (de Brasília), no Stadium 974.

