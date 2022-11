Seleção brasileira: Raphinha defende Neymar de críticas após lesão

Na quinta-feira, a Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia no Lusail Stadium, no Catar. Em contrapartida do bom resultado, Neymar deixou o campo lesionado, teve constatada uma entorse no tornozelo e será desfalque contra a Suíça, assim como Danilo.

Nos stories do Instagram, Raphinha compartilhou um texto, não escrito por ele, em que sai em defesa de Neymar. A publicação critica a suposta sub-valorização do atacante revelado pelo Santos no Brasil.

"Torcedores da Argentina tratam Messi como um 'Deus'. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo com um Rei. Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a perna. Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol", diz a publicação feita pelo perfil fiqueiputomesmo_.

Neymar se contundiu aos 22 minutos do segundo tempo do triunfo do Brasil sobre os sérvios. O atacante até tentou permanecer em campo, mas não aguentou e precisou sair. Ele deixou o gramado bastante abatido e sentindo fortes dores na região. Logo após ser substituído, o jogador já iniciou tratamento com gelo.

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

O jogo entre Brasil e Suíça está marcada para a próxima segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), no Stadium 974. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

