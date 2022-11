Confira as alternativas de Tite para substituir os lesionados Neymar e Danilo

O técnico Tite já deve começar a pensar em prováveis substitutos de Neymar, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na última quinta-feira, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

Neymar deixou o campo bastante abatido e sentindo fortes dores na região. O camisa 10 do Brasil chegou a permanecer em campo por mais 11 minutos depois que sofreu a entorse no tornozelo direito até não reunir mais condições de jogo.

Na ocasião, Antony substituiu Neymar, mas não ocupou o mesmo setor que o camisa 10 vinha ocupando no campo. Quem fez isso foi Rodrygo, que entrou na vaga de Vini Jr e foi o encarregado de ser “o arco e a flecha” do time, termo que o técnico Tite costuma usar para definir a função do meia-armador.

Rodrygo já está familiarizado com a função. Nesta temporada, sob o comando de Carlo Ancelotti no Real Madrid, o jovem atacante se acostumou a atuar por dentro, vindo de trás. Por sua versatilidade e talento, o Rayo pode oferecer alternativas semelhantes às de Neymar para a Seleção Brasileira.

Outro jogador que se enquadra na posição é Everton Ribeiro. O meio-campista do Flamengo é um dos poucos jogadores convocados por Tite que atuam no futebol brasileiro e vive grande fase. Diferentemente de Neymar e Rodrygo, o ídolo rubro-negro se destaca por ser um jogador mais cerebral, que cadencia o jogo.

Ao longo deste Mundial, caso Neymar não reúna condições de jogo contra uma seleção mais forte e ameaçadora, outra solução para Tite pode ser a entrada de Bruno Guimarães. Embora atue como volante, o jogador do Newcastle tem qualidade técnica para atuar mais avançado, assim como Lucas Paquetá. Casemiro completaria o trio de meio-campo.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça, que na última quinta-feira venceu Camarões, por 1 a 0, e também somou três pontos. A Seleção Brasileira, entretanto, é a líder do Grupo G por ter um saldo de gols maior que o dos suíços.

Alternativas para Danilo



Além de Neymar, o lateral direito Danilo também se lesionou diante da Sérvia. O jogador da Juventus foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo.

Para atuar na posição, Tite tem duas opções: o reserva imediato Daniel Alves, que não disputa uma partida desde o dia 23 de setembro, ou Éder Militão, zagueiro do Real Madrid que já exerceu a função em determinados momentos da carreira.

Tite, inclusive, chegou a testar Éder Militão na posição de lateral direito no amistoso da Seleção Brasileira contra Gana, no dia 23 de setembro. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 a 0.