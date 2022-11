Médico da seleção explica situação de Neymar e Danilo na Copa

Atacante sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito e um pequeno edema ósseo, enquanto o lateral-direito, uma contusão ligamentar medial no tornozelo esquerdo

Lesionados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da seleção na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, informou que o atacante sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito e um pequeno edema ósseo, enquanto o lateral-direito, uma contusão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Rodrigo Lasmar confirmou que os jogadores estão fora do duelo diante da Suíça, que acontece na próxima segunda-feira, 29, às 13 horas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa. “Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para a competição”, ressaltou.

“Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de ontem, achamos importante realizar o exame de imagem, uma ressonância magnética para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores”, informou.

O profissional pediu “calma e tranquilidade” e comunicou que os atletas passaram por avaliações diárias. “Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso”, destacou.

