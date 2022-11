Lateral do Brasil, Danilo mostra otimismo em recuperação e ganha apoio de Neymar

Camisa 2 da seleção brasileira sofreu lesão no tornozelo direito na vitória diante da Sérvia e será baixa na sequência da fase de grupos da Copa do Mundo

Após ter confirmada uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo, o lateral-direito Danilo se tornou desfalque para os dois próximos compromissos do Brasil na Copa do Mundo, válidos pela fase de grupos. Apesar da notícia ruim, o camisa 2 da seleção brasileira utilizou seu Instagram para publicar uma mensagem em tom otimista sobre o tratamento e seu retorno.

"Como sempre digo, tem dois caminhos: ‘Chorar e lamentar, ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido. Tem 31 anos que eu escolho a segunda, e tem dado certo. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento para recuperar a tempo de jogar nem que seja um minuto", escreveu Danilo, que também mandou energias positivas aos companheiros.

"Enquanto isso, minhas energias estarão com meus companheiros em cada lance do jogo e assim desejo que seja de cada brasileiro! Já falta menos pro retorno! Obrigado por todas as mensagens", completou o lateral.

Danilo recebe apoio de Neymar

Nas respostas da publicação, Neymar, outro que saiu lesionado na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia na estreia do Mundial, mandou forças ao companheiro de equipe. "Bora… sairemos dessa juntos", disse o camisa 10.

O craque brasileiro também fica de fora das partidas da sleção nesta primeira fase. Neymar sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Com isso, deixou o campo aos 22 minutos do segundo tempo, bastante abatido e sentindo fortes dores na região. Logo após ser substituído, o jogador já iniciou tratamento com gelo.

Dupla já sofreu lesões em outras Copas

Esta não é a primeira vez que Danilo e Neymar se lesionam em uma Copa do Mundo. Em 2018, o lateral-direito machucou o quadril às vésperas do segundo jogo, contra a Costa Rica. Depois, quando teve a chance de voltar nas oitavas de final, contra o México, teve um problema no ligamento do mesmo tornozelo esquerdo, que o tirou do Mundial.

Neymar, por sua vez, sofreu forte entrada durante as quartas de final da Copa de 2014, no Brasil, precisou deixar o campo de maca e ficou dois meses parado.

Líder do Grupo G, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 28, às 13 horas (de Brasília), quando enfrenta a Suíça, no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos.

Quatro dias depois, encerra a participação na fase de grupos contra Camarões, a partir das 16 horas, no Estádio Lusail. Por fim, a esperança é que ambos os atletas estejam recuperados para uma possível oitavas de final.

