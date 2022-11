Casimiro bate recorde de maior live da história do Youtube no Brasil com jogo da seleção

O streamer Casimiro bateu recorde de maior live da história do Youtube no Brasil. A transmissão da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra a Sérvia reuniu cerca de 3,5 milhões de pessoas simultaneamente.



O recorde anterior era de Marília Mendonça, com a live “Todos os Cantos De Casa”. Na ocasião, cerca de 3,3 milhões de pessoas acompanharam a transmissão.



O canal CazéTV transmitirá 22 jogos do Mundial do Catar. Os direitos de transmissão via streaming foram negociados pela Fifa com a empresa LiveMode, que fechou parceria com o Youtube e negociou cotas de patrocínio. Casimiro conseguiu a liberação dos jogos da seleção brasileira, da final da Copa, entre outros jogos.

Os direitos digitais ficaram disponíveis no mercado porque a Globo renegociou contrato com a Fifa. O acordo original previa exclusividade em todas as mídias no Brasil, mas a emissora pediu a redução dos valores e abriu mão da exclusividade na internet.



O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, com ambos tentos marcados por Richarlison. Com o resultado, a Canarinho assume a liderança do Grupo G ao lado da Suíça, que venceu Camarões na rodada. A seleção brasileira volta a campo na segunda-feira, 28, às 13 horas (de Brasília), para enfrentar os suíços, em duelo que vale a liderança da chave.