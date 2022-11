Após lesão, Neymar realiza exames e segue tratamento na seleção brasileira

Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 13 horas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em jogo que vale a liderança da chave

Neymar passou por exames nesta sexta-feira, 25, para avaliar a gravidade da lesão sofrida na vitória do Brasil contra a Sérvia. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, confirmou a entorse e o inchaço no tornozelo direito após dividida com o lateral Milenkovic. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia da seleção brasileira, conforme informou a CBF.

O camisa 10 se machucou por volta dos 22 minutos do segundo tempo e continuou em campo machucado. Ele virou o pé direito após dividida com o lateral Milenkovic. O craque permaneceu por mais 11 minutos até ser substituído pelo atacante Antony.

Inicialmente o médico Rodrigo Lasmar havia informado que o jogador permaneceria em observação. “Teve uma entorse no tornozelo direito. Trauma direto. Apresentou edema, inchaço. Já iniciamos o tratamento. Precisamos aguardar 24, 48h. Não existe ainda nenhum exame de imagem marcado. A expectativa é de observação. Ainda não temos nenhuma resposta”, disse.

Depois do jogo no Lusail, o craque da seleção postou uma mensagem motivacional, nas redes sociais. “Ter fé. É acreditar que tudo vai ficar bem mesmo diante do caos. É a certeza de que o melhor ainda está por vir. É entender que tudo tem seu devido tempo. Fé está além da capacidade humana, não podemos ver, mas podemos sentir”, publicou.

O técnico Tite se mostrou confiante para a participação de Neymar no resto da Copa do Mundo. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 13 horas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em jogo que vale a liderança da chave.

Lesão de Danilo



Danilo também sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no fim do partida contra a Sérvia. O médico da seleção considerou a torção mais leve que a de Neymar. O lateral também passou por exames e faz tratamento.

“Estou bem, espero que não tenha sido nada. Já estou caminhando bem, pronto para outra. Fui fazer um cruzamento, o pé de apoio prendeu um pouquinho, mas já estou bem”, disse Danilo.