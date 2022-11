Thiago Silva celebra estreia do Brasil e critica treinador sérvio: "Falta de respeito"

Correspondente O POVO na Copa do Mundo do Catar

A performance da seleção brasileira na vitória por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo no Catar diante da Sérvia passou longe do ideal, sobretudo no primeiro tempo, quando o time teve muita dificuldade na criação. Mas, em aspectos defensivos, foi digna de elogios. O goleiro Alisson não precisou fazer nenhuma defesa sequer, uma vez que os sérvios não tiveram chances reais de gol e nem finalizaram na baliza.

O capitão do time e zagueiro Thiago Silva, que se tornou o jogador mais velho a vestir a camisa verde e amarela em copas do mundo ao entrar em campo na partida desta quinta-feira, 24, comemorou o fato da defesa não ter sido vazada, diferentemente da estreia na Copa da Rússia, quando o Brasil empatou em 1 a 1 com a Suíça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente sempre fica feliz que vencemos por 1 a 0 ou 2 a 0, a nossa felicidade é que a gente não sofra gols lá trás”, relatou o zagueiro que também foi capitão em 2018, mas apenas nas partidas contra a Costa Rica na fase de grupos e contra o México nas oitavas de final.

Sobre o assunto Médico da seleção brasileira confirma entorse no tornozelo direito de Neymar

Rodrygo ressalta força mental da seleção brasileira em vitória diante da Sérvia

Brasil não tinha gol marcado por um camisa 9 na estreia da Copa do Mundo desde 2002

Thiago concordou que a primeira etapa foi um pouco abaixo, mas não a ponto de surpreender. “Mais do que normal e natural. A equipe adversária correu bastante no primeiro tempo. No segundo, equilibramos mais as ações. Depois que você abre o placar, fica um jogo diferente, um pouco mais de espaço”.

O defensor aproveitou o momento para desabafar em relação as declarações do técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, que, em entrevista coletiva na véspera do jogo, disse não ter medo do Brasil e ironizou a possibilidade do Brasil iniciar a partida com quatro atacantes, como acabou, de fato, se concretizando.

“Eu não gosto de falar muito nem fazer muita polêmica. Mas, isso é uma falta de respeito. A gente não pede para ninguém ter medo da gente, mas um pouco de respeito. Se ele tivesse estudado a nossa equipe, ele saberia que a nossa equipe toma poucos gols, independente se joga com 3 ou 4 lá na frente”.

Tags