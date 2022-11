Destaque do Brasil, Casemiro ressalta qualidade do elenco: "Espetáculo"

Casemiro foi um dos principais nomes da Seleção Brasileira em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, na última quinta-feira, 25, contra a Sérvia. Após a vitória por 2 a 0, o volante elogiou o time adversário, que impôs dificuldades no primeiro tempo, mas também ressaltou a qualidade do elenco canarinho.

O camisa 5 da Seleção se mostrou bastante impressionado com a qualidade dos substitutos do Brasil que entraram no segundo tempo. Fred, Antony, Rodrygo, Martinelli e Gabriel Jesus foram a campo e mantiveram o mesmo nível de jogo da equipe.

"Não podemos deixar de valorizar a galera que entrou, espetáculo. É complicado, porque os que estão em campo jogam muito e quem está no banco também", disse Casemiro à TV Globo.

No primeiro tempo, quando a Sérvia conseguiu encaixar melhor a marcação e ceder poucos espaços para a Seleção Brasileira, Casemiro foi fundamental para que sua equipe encontrasse formas de agredir o adversário, fazendo ótimos lançamentos para os jogadores mais velozes, Vinicius Jr e Raphinha.

"Primeiro tempo um pouco truncado, a gente sabia que eles iam jogar assim. Estávamos jogando contra uma grande equipe, não podemos tirar o mérito da Sérvia, que tem uma grande equipe, jogadores de qualidade", comentou.

"Teve ansiedade da equipe, faltou caprichar um pouco no passe. É normal, Copa do Mundo. Segundo tempo espetacular, controlamos o jogo. Fazia tempo que não tinha um tempo tão perfeito", concluiu Casemiro.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça, que na última quinta-feira venceu Camarões, por 1 a 0, e também somou três pontos. A Seleção Brasileira, entretanto, é a líder do Grupo G por ter um saldo de gols maior que o dos suíços.

