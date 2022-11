Brasil: Sai escalação oficial da seleção brasileira com Vini Jr.

Técnico Tite optou por Vinicius Jr. como titular no jogo de estreia contra Sérvia. Confira el escalação oficial do Brasil na Copa do Mundo 2022

Saiu a escalação oficial do Brasil para o jogo de estreia hoje, 24, na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia. O técnico da seleção, Tite, escalou Vinicius Jr. no time titular.

Vini Jr. deve atuar pela ponta esquerda do ataque e deslocar Lucas Paquetá para o meio de campo, ao lado de Casemiro.

A formação foi testada durante os treinos fechados para a imprensa de segunda e terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neymar vai atuar atrás do centroavante, ajudando na criação das jogadas e com menos obrigações defensivas. Richarlison deve jogar centralizado e Raphinha pelos lados, assim como Vini Jr.

O zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, será o capitão do time comandado pelo técnico Tite na partida.



Fifa Plus ao vivo na Copa do Mundo: VEJA como assistir online e grátis

Copa do Mundo 2022: escalação oficial do Brasil na estreia

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Junior.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022



Primeira fase



24 de novembro: Brasil x Sérvia ( quinta-feira às 16 horas)

28 de novembro: Brasil x Suíça (segunda-feira, 13 horas)

2 de dezembro: Brasil x Camarões (sexta-feira, 16 horas)



Classificação em primeiro lugar



Oitavas de final: 5 de dezembro (segunda-feira, 16h)



Quartas de final: 9 de dezembro (sexta-feira, 12h)



Semifinais: 13 de dezembro (terça-feira, 16h)



Final: 18 de dezembro (domingo, 12h)



Classificação em segundo lugar



Oitavas de final: 6 de dezembro (terça-feira, 16h)



Quartas de final: 10 de dezembro (sábado, 12h)



Semifinais: 14 de dezembro

Tags