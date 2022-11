Fifa define árbitro iraniano para estreia do Brasil na Copa do Mundo

Nesta terça-feira, a Fifa definiu a equipe de arbitragem que atuará na estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante da Sérvia. A entidade responsável pela organização escalou o iraniano Alireza Faghani para a partida.

Os assistentes também são da mesma nacionalidade: Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. O VAR será comanda pelo catari Abdulla Al-Marri.

Alireza Faghani já apitou um jogo entre Brasil e Sérvia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em que a Seleção venceu por 2 a 0. Além disso, o árbitro também atuou na final dos Jogos Olímpicos de 2016, que garantiu o primeiro ouro da competição aos brasileiros.

Faghani também tem em seu currículo trabalhos em jogos do Mundial de Clubes. Apitou a disputa de terceiro lugar em 2013, entre Atlético-MG e Guangzhou Evergrande, partida em que Ronaldinho Gaúcho foi expulso. Também comandou a final de 2015, entre Barcelona e River Plate.

A estreia no Brasil contra a Sérvia na quinta-feira será às 16 horas (de Brasília), no Lusail Iconic Stadium, na cidade de Lusail, no Catar. No mesmo dia, Suíça e Camarões, outros dois times do grupo H, se enfrentam às 7 horas (de Brasília), no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah.

