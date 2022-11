Brasil terá Thiago Silva como capitão na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, diante da Sérvia. O zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, será o capitão do time comandado pelo técnico Tite na partida.

Thiago Silva já utilizou a braçadeira na edição de 2014 do Mundial, em todos os jogos da Seleção Brasileira naquele torneio. Em 2018, o zagueiro também chegou a ser o capitão, mas Tite promoveu um rodízio entre os jogadores para ocupar o posto.

Vale destacar que Thiago Silva vai disputar sua quarta Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O jogador, hoje no Chelsea, foi em reserva em 2010, sob o comando de Dunga, e titular em 2014 e 2018, com os técnicos Felipão e Tite, respectivamente.

A estreia no Brasil contra a Sérvia na quinta-feira será às 16 horas (de Brasília), no Lusail Iconic Stadium, na cidade de Lusail, no Catar. No mesmo dia, Suíça e Camarões, outros dois times do grupo H, se enfrentam às 7 horas (de Brasília), no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah.

