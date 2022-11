"Estamos mortos. É um golpe muito duro", diz Messi após derrota da Argentina na Copa

Com a derrota para a Arábia Saudita, os argentinos estão na lanterna da chave C da Copa do Mundo, com zero pontos

A Argentina estreou na Copa do Mundo de 2022 com uma amarga derrota de 2 a 1 para a Arábia Saudita, de virada. Autor do único gol dos argentinos, o atacante Lionel Messi declarou que os sul-americanos caíram na armadilha dos rivais e destacou a dor do revés.

"Sabíamos que a Arábia Saudita é um time com bons jogadores, que movimenta bem a bola e avança muito na linha. Trabalhamos nisso, mas aceleramos um pouco. Achamos essas situações tão fáceis que caímos no erro, chegando cedo, não jogando mais, não procurando saída. Queríamos começar e terminar do mesmo lado e talvez isso tenha nos confundido um pouco", disse em coletiva.

"Estamos mortos. É um golpe muito duro para todos, não esperávamos começar assim. As coisas acontecem por uma razão. Temos que nos preparar para o que está por vir, temos que vencer ou vencer e depende de nós", completou.

Agora, o camisa 10 e capitão da seleção argentina pediu união ao grupo para tentar dar a volta por cima nas duas rodadas que restam da fase de grupos do Mundial.

"Não há desculpas. Vamos estar mais unidos do que nunca. Este grupo é forte e eles mostraram isso. É uma situação que não passamos há muito tempo. Agora temos que mostrar que este é um grupo de verdade. Temos que voltar à base de quem somos. Temos que pensar no que está por vir", finalizou.

Com a derrota para a Arábia Saudita, os argentinos estão na lanterna da chave C da Copa do Mundo, com zero pontos. A Argentina volta a campo no sábado, às 16 horas (de Brasília), quando encara o México, no Estádio Lusail.

