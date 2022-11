França goleia Austrália e estreia com vitória na Copa do Mundo

Com dois gols marcados, Giroud foi o grande destaque da partida. O centroavante, inclusive, igualou a marca de Thierry Henry como maior artilheiro da história da seleção francesa

A França fez valer o favoritismo e goleou a Austrália por 4 a 1, de virada, na estreia de ambos times na Copa do Mundo no Catar. Goodwin abriu o placar para a seleção australiana aos oito minutos do primeiro tempo, mas Rabiot, Giroud (2x) e Mbappé garantiram o importante triunfo para os franceses.

Com a vitória, a França assume a liderança isolada do Grupo D, com três pontos, seguido pela Tunísia e Dinamarca, que dividem a segunda colocação com um ponto ganho. A Austrália, por outro lado, amarga a lanterna.

A França volta a campo no sábado, 26, às 13 horas (horário de Brasília), para enfrentar a Dinamarca, em duelo que marca o confronto das duas seleções cotadas como favoritas para avançar às oitavas de final do Mundial. No mesmo dia, mas às 7 horas da manhã, Tunísia e Austrália fazem o outro embate da rodada pelo Grupo D.

Gols históricos de Giroud

Com os dois gols marcados diante da Austrália, Giroud igualou a marca de Thierry Henry como maior artilheiro da história da seleção francesa. Agora, ambos atacantes dividem o posto com 51 tentos marcados.

Como ainda há pelo menos dois jogos pela frente na Copa do Mundo, o centroavante do Milan e atual camisa 9 da França poderá ultrapassar Henry caso balance as redes mais uma vez na competição.

Giroud estreou pela França em 2011 e participou da conquista de títulos muito relevantes, como a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2020/2021.

O jogo entre França e Austrália



No primeiro tempo, logo aos oito minutos, a Austrália abriu o placar. Leckie recebeu lançamento na direita, passou por Lucas Hernández e cruzou para Goodwin, livre de marcação, empurrar para dentro das redes.

Aos 21, os australianos chegaram perto do segundo gol. Duke aproveitou passe errado de Theo Hernández, chutou forte de fora da área e a bola passou perto da trave.

Cinco minutos depois, veio o empate da França. Theo Hernández levantou na área e Rabiot cabeceou para dentro da meta.

Pouco depois, aos 31, os franceses viraram o placar. Rabiot aproveitou erro da defesa australiana, roubou a bola no lado esquerdo do ataque, invadiu a área e passou para Giroud apenas empurrar para o gol.

Aos 44, a França perdeu grande oportunidade de fazer o terceiro. Upamecano lançou na direita para Griezmann, que escorou para Mbappé finalizar, o chute saiu por cima da meta.

Dois minutos depois, a Austrália chegou perto do empate. McGree cruzou na área para Irvine cabecear, mas a bola bateu na trave.

Segundo tempo

Na segunda etapa, aos quatro minutos, Giroud quase ampliou para os franceses. O atacante recebeu cruzamento de Theo Hernández, tentou uma meia-bicicleta e a bola passou perto da meta.

Aos 15, Mbappé perdeu mais uma oportunidade. O jogador do PSG tabelou com Giroud e ficou cara a cara com o goleiro, mas a finalização acabou travada pela defesa.

Sete minutos depois, finalmente saiu o terceiro gol francês. Dembelé recuperou a bola pela direita e cruzou para Mbappé cabecear para dentro das redes.

Em seguida, aos 25, Giroud anotou seu segundo tento no jogo, o quarto da França, e igualou Thierry Henry na artilharia história da seleção francesa. O centro-avante recebeu levantamento de Mbappé e, também de cabeça, estufou as redes.

A França ainda quase chegou ao quinto gol com Konaté. O zagueiro cabeceou após cruzamento, mas parou em grande defesa de Mat Ryan.

