Transportes gratuitos e dois jogos por dia: torcedores vivem experiência inédita no Catar

Assistir a uma partida de Copa do Mundo, in loco, já é um marco na vida de qualquer apaixonado por futebol. Mas, imagina conseguir ir a duas em um mesmo dia? Parece loucura, mas, no mundial do Catar, sim, é possível.

Diferentemente das edições anteriores, principalmente das duas últimas (Rússia 2018 e Brasil 2014), em que a distância entre os estádios chegava a ultrapassar os dois mil quilômetros, a edição deste ano, por ser em um país pequeno, não passa de 70km o caminho a ser percorrido entre as sedes mais distantes.

Some-se a isto o fato do transporte público de Doha estar sendo oferecido de forma 100% gratuita para todos os torcedores, juntamente com esquemas complementares de locomoção montados pelo Comitê Organizador Local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todo este cenário permite que, pela primeira vez, os fãs consigam comparecer em dois jogos em um só dia, como é o caso do engenheiro de softwares Carlos Rafael. O pernambucano de 29 anos, que há um ano mora em Munique, chegou à capital catari para passar cinco dias, tendo dois só de passeio e os outros três com cinco agendados para serem assistidos in loco.

Em sua terceira Copa do Mundo, Carlos iniciou a trajetória no Catar pela goleada da Inglaterra por 6 a 2 em cima do Irã na última segunda-feira (21) e, depois de um dia de folga, iniciou uma maratona de jogos nesta quarta-feira (23) e, como uma verdadeira maratona, precisou de uma preparação especial.

“Nos últimos dois dias, eu fiquei na rua até tarde, visitando alguns locais. Hoje, fiz diferente. Coloquei o despertador para tocar às oito e meia da manhã, comi rapidamente e saí para o primeiro jogo do dia às nove e meia”.

O destino foi o Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, a cerca de 52km de Doha. Para chegar lá, foi necessário utilizar o metrô e, ao chegar na estação Lusail, ônibus da organização local saem a todo instante em direção ao palco da partida. Pouco mais de uma hora depois, Carlos chegou ao estádio, mas a expectativa de ver a bola balançando as redes foi frustrada com o empate sem gols entre Marrocos e a atual vice-campeã do mundo Croácia.

Mal sabia ele que a fonte – quase inesgotável – de gols estava a 62km dali. Foi no estádio Al Thumama, segundo destino do dia, que o pernambucano de Olinda veria a Espanha aplicar a sua maior goleada em história do mundial, ao balançar as redes sete vezes contra nenhuma da Costa Rica. Desta vez, foram necessários dois ônibus e um metrô.

“É tudo bem sinalizado. Não tem como o cara se perder. Temos um mapinha e, em todos os lugares, tem placas e voluntários informando as pessoas. Eu não fui para muitas copas, mas acho que a estrutura que eles fizeram não tem igual.”

Sobre o assunto Brasil realiza último treino antes de estrear na Copa; veja provável escalação

Tite se vê mais leve para segunda Copa pela seleção: "Estou um pouco mais Adenor"

Thiago Silva exalta atmosfera da seleção brasileira no Catar: "Conexão legal"

Os estádios mais distantes entre si, nesta edição do Catar, estão separados por 68km, enquanto, nas edições anteriores, esta distância chegava nos 2.300km na Rússia (2018) e nos 2.400km no Brasil, que conectavam a Arena da Amazônia, em Manaus, ao Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

“Sendo todas as sedes perto, é bem melhor para o torcedor, porque não precisamos nos deslocar entre as cidades e ter de resolver coisas como, além do transporte, acomodação e proporciona, como foi o meu caso, a possibilidade de assistir a duas partidas no mesmo dia”.

A aventura não para por aí porque, antes de voltar para Munique na sexta-feira (25) onde vive há um ano desde que deixou Olinda, Carlos Rafael repete a dose nesta quinta-feira (24), quando inicia o dia assistindo a Suíça e Camarões no Al Janoub e, em seguida, se deslocar 40km até o Estádio Lusail onde o Brasil estreia às 22h (16h de Brasília) contra a Sérvia.



Tags