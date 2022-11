Thiago Silva exalta atmosfera da seleção brasileira no Catar: "Conexão legal"

Capitão, zagueiro destaca mistura de gerações no elenco brasileiro e garante: "No grupo não há vaidades"

Falta pouco para a seleção brasileira estrear na Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira, 24, o Brasil encara a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G do torneio. E a tendência é de que os jogadores brasileiros entrem em campo tranquilos.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 23, o capitão Thiago Silva destacou o bom ambiente do elenco. “A atmosfera entre nós está super saudável. A gente procura ser nós mesmos, independente de onde estamos. No momento de ser alegre, quando tem de ser concentrado no trabalho", disse.

Aos 38 anos, o zagueiro é um dos atletas mais experientes do grupo, que está repleto de garotos. Na sua visão, essa mistura de gerações é algo a ser valorizado. O defensor, aliás, relembrou que os mais jovens também já estão acostumado com grandes jogos, já que disputam as principais ligas do planeta.

"A mistura de jovens e mais experientes dá uma conexão legal. E o fato dos jogadores que estão disputando a primeira Copa do Mundo… eles já participaram de grandes jogos de Liga dos Campeões, como o Vini e o Rodrygo, e foram decisivos", comentou.

Por fim, Thiago Silva mandou um recado para os jogadores mais novos e pediu o simples. "Eles têm que ser eles, não é hora de inventar nada. O mais difícil, para mim, é fazer o simples, e às vezes as pessoas inventam. No grupo não há vaidades”, finalizou.

A seleção brasileira começa a sua trajetória no Mundial de 2022 na quinta, às 16 horas (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. O Brasil está no grupo G, que ainda conta com Suíça e Camarões.

