Em "clima de velório", Argentina volta aos treinos após derrota na estreia da Copa

A Argentina retornou aos treinamentos após a histórica derrota para a Arábia Saudita, por 2 a 1, em sua estreia na Copa do Mundo. A equipe comandada por Lionel Scaloni terá pela frente uma decisão diante do México, no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail, em busca da vaga às oitavas de final.

Segundo o jornal Marca, o clima na Universidade do Catar nesta manhã era de "velório". O time ainda não crê no acontecido do dia anterior e vive um dilema entre permanecer desolado ou tentar recuperar os ânimos.

Sob um sol escaldante, Scaloni comandou uma atividade apenas para os jogadores que vieram do banco de reservas no primeiro jogo. Os demais titulares, com exceção ao goleiro Emiliano Martínez, ficaram nas instalações internas para trabalhos de recuperação.

Não há problemas físicos com nenhum atleta da Albiceleste. O único caso mais preocupante é do zagueiro Cristian Romero. Ainda assim, algumas alterações são esperadas na equipe titular.

O revés na estreia do Mundial chocou o povo argentino, que foi ao Catar confiante com uma das seleções favoritas ao título. Um dos veículos esportivos mais relevantes do país, o Diário Olé, classificou o resultado como "inacreditável", "pesadelo" e até mesmo um "golpe mundial".

Contra os mexicanos, a Argentina precisará da vitória a qualquer custo. Isso porque um empate deixaria a equipe em situação delicada, e uma derrota já confirmaria a eliminação do time na primeira fase da Copa do Mundo, o que seria uma grande decepção.