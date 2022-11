Virada do Japão sobre a Alemanha rende memes na internet; confira

Após estreia com derrota, a seleção europeia foi alvo de memes na internet

Foi a vez do Japão de operar mais uma zebra na Copa do Mundo e desta vez sobrou para a Alemanha, que abriu o placar no primeiro tempo e sofreu a virada dos japoneses na segunda etapa.

Após a estreia com derrota, a seleção europeia foi alvo de memes na internet, confira.

Sobre o assunto Gundogan lamenta derrota da Alemanha diante do Japão: "Não foi um jogo fácil"

Alemanha leva virada do Japão e estreia com derrota na Copa

Jogadores da Alemanha cobrem a boca em protesto após veto da Fifa por uso de braçadeira "One Love"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A força do Charizard

Oh, no!

Fechado com o Japão!

Sobrou até pra Argentina

alemanha

argentina



TIME DE NANICOS! pic.twitter.com/PQJuSxMNZR — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2022

Você parecia maior...

VIROUUUUUUU JAPÃOOOOOOO chupaaaaaaaaaa Alemanha VIROUUUUUUU JAPÃOOOOOOO chupaaaaaaaaaa Alemanha pic.twitter.com/1jp1O6vBU5 — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2022

É o Superonze!

Sem zika, Felipe Neto

Amanhã vou ver o jogo com a camisa da Sérvia. pic.twitter.com/tPhysD4MBY — Felipe Neto (@felipeneto) November 23, 2022

Tags