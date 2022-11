Arábia Saudita decreta feriado nacional após vitória sobre Argentina na Copa do Mundo

A Arábia Saudita levou a sério as comemorações após a história vitória de virada sobre a Argentina, por 2 a 1, na estreia da Copa do Mundo, nesta terça-feira. O país anunciou em seguida que, em celebração ao triunfo, esta quarta-feira será decretado feriado nacional para trabalhadores e estudantes.

A sugestão foi feita pelo príncipe Mohammed bin Salman e aprovada pelo rei Salman. A intenção é festejar a vitória da seleção no Mundial, que pôs fim a uma invencibilidade de 36 jogos dos argentinos.

Sobre o assunto "Estamos mortos. É um golpe muito duro", diz Messi após derrota da Argentina na Copa

Bandeira de Pernambuco é confundida com símbolo LGBTQIA+ e correspondente do O POVO é atacado no Catar

Goleiro salvador e o herói da virada: veja destaques de Argentina x Arábia Saudita

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Todos os funcionários e estudantes do setor público e privado em todos os estágios educacionais receberão férias", informou a agência de imprensa saudita.

Com a vitória, a Arábia Saudita foi à liderança do grupo C, com três pontos. Já a Albiceleste, tratada como uma das favoritas ao título, começou com o pé esquerdo. Os outros dois componentes do grupo, México e Polônia se enfrentam nesta terça, no estádio 974.

Sonhando em repetir o feito de de 1994 e avançar às oitavas de final do torneio, os sauditas encaram os poloneses na próxima rodada. O jogo está agendado para este sábado, no estádio Cidade da Educação, às 10 horas (de Brasília).

Tags