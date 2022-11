O POVO vai à abertura da Copa e mostra bastidores

Catar e Equador realizam a abertura da Copa do Mundo às 13 horas, no horário de Fortaleza; confira os bastidores no O POVO

O correspondente do O POVO na Copa do Mundo, Victor Pereira, mostra os bastidores e as curiosidades da ida até a abertura do Mundial, que acontece no Al Bayt Stadium.

O início da cerimônia iniciou as 11h30min (horário de Fortaleza). Na sequência, Catar e Equador disputam a primeira partida da competição.

