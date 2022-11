Brasil: Escalação na Copa do Mundo; qual deve ser o time titular

Técnico Tite deve optar por Vinicius Jr. como titular no jogo de estreia contra Sérvia. Confira provável escalação do Brasil na Copa do Mundo 2022

Em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, o Brasil se prepara para jogar contra a Sérvia e, para isso, o técnico da seleção, Tite, deve ter novidades na escalação do time titular.

O jogo que irá acontecer no estádio Lusail, marcando a primeira rodada do Grupo G, deve ter uma escalação diferente do habitual. O técnico brasileiro deve optar por Vinicius Jr. como titular da ponta esquerda do ataque e deslocar Lucas Paquetá para o meio de campo, ao lado de Casemiro.

Fred deve começar no banco de reservas. A formação foi testada durante os treinos fechados para a imprensa de segunda e terça-feira.

Neymar vai atuar atrás do centroavante, ajudando na criação das jogadas e com menos obrigações defensivas. Richarlison deve jogar centralizado e Raphinha pelos lados, assim como Vini Jr.

O zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, será o capitão do time comandado pelo técnico Tite na partida.



Copa do Mundo 2022: provável escalação do Brasil na estreia

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022



Primeira fase



24 de novembro: Brasil x Sérvia ( quinta-feira às 16 horas)

28 de novembro: Brasil x Suíça (segunda-feira, 13 horas)

2 de dezembro: Brasil x Camarões (sexta-feira, 16 horas)



Classificação em primeiro lugar



Oitavas de final: 5 de dezembro (segunda-feira, 16h)



Quartas de final: 9 de dezembro (sexta-feira, 12h)



Semifinais: 13 de dezembro (terça-feira, 16h)



Final: 18 de dezembro (domingo, 12h)



Classificação em segundo lugar



Oitavas de final: 6 de dezembro (terça-feira, 16h)



Quartas de final: 10 de dezembro (sábado, 12h)



Semifinais: 14 de dezembro

