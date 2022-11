Copa do Mundo 2022: programação; segunda (21/11) a domingo (27/11)

A Copa do Mundo 2022 iniciou neste domingo, 20, com Catar e Equador realizando a abertura do torneio em partida válida pelo Grupo A. O jogo entre os anfitriões e os sul-americanos foi único do domingo.

Já nesta segunda-feira, 21 de novembro (21/11), três jogos foram disputados pelo Grupo B. Inglaterra, Holanda, País de Gales, Estados Unidos e Irã fizeram sua estreia.

Copa do Mundo 2022: programação com dia e horário dos jogos



As seleções fazem nesta semana seus jogos de estreia na competição.

Segunda-feira (21/11)

Terça-feira (22/11)

Argentina x Arábia Saudita - 07 horas (horário de Brasília)

Dinamarca x Tunísia - 10 horas (horário de Brasília)

México x Polônia - 13 horas (horário de Brasília)

França x Austrália - 16 horas (horário de Brasília)

Quarta-feira (23/11)

Marrocos x Croácia - 07 horas (horário de Brasília)

Alemanha x Japão - 10 horas (horário de Brasília)

Espanha x Costa Rica - 13 horas (horário de Brasília)

Bélgica x Canadá -16 horas (horário de Brasília)

Quinta-feira (24/11)

Suíça x Camarões - 07 horas (horário de Brasília)

Uruguai x Coreia do Sul - 10 horas (horário de Brasília)

Portugal x Gana - 13 horas (horário de Brasília)

Brasil x Sérvia - 16 horas (horário de Brasília)

Sexta-feira (25/11)

Gales x Irã - 07 horas (horário de Brasília)

Catar x Senegal - 10 horas (horário de Brasília)

Holanda x Equador - 13 horas (horário de Brasília)

Inglaterra x Estados Unidos - 16 horas (horário de Brasília)

Sábado (26/11)

Tunísia x Austrália - 07 horas (horário de Brasília)

Polônia x Arábia Saudita - 10 horas (horário de Brasília)

França x Dinamarca - 13 horas (horário de Brasília)

Argentina x México - 16 horas (horário de Brasília)

Domingo (27/11)

Japão x Costa Rica - 07 horas (horário de Brasília)

Bélgica x Marrocos - 10 horas (horário de Brasília)

Croácia x Cannadá - 13 horas (horário de Brasília)

Espanha x Alemanha - 16 horas (horário de Brasília)

Jogos da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição.

Os grupos da Copa do Mundo 2022



Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda



Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales



Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia



Grupo D:

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia



Grupo E:

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia



Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões



Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

