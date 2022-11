Holanda vence Senegal por 2 a 0 em estreia na Copa do Mundo no Catar

Com gol do jovem meia Gakpo e de Klaassen, os holandeses superaram um jogo disputado e igualaram a pontuação do Equador no grupo A do Mundial

A Holanda venceu Senegal por 2 a 0 na tarde desta segunda-feira, no Al Thumama Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com gol do jovem meia Gakpo e de Klaassen, os holandeses superaram um jogo disputado e igualaram a pontuação do Equador no grupo A do Mundial.

Holanda e Equador fecham a primeira rodada com a mesma pontuação (três) e o mesmo número do saldo de gols (dois). O time de Gustavo Alfaro venceu o Catar na abertura da Copa por 2 a 0 e está na liderança. Holanda vem logo atrás na segunda colocação com os mesmo três pontos, enquanto Senegal e Catar ocupam as últimas posições, ambos zerados.

Agora, a Holanda de Louis Van Gaal enfrentará o Equador na próxima sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), enquanto o Senegal de Aliou Cissé terá pela frente o Catar no mesmo dia, mas às 10 horas.

Saiba como foi Senegal x Holanda pela Copa do Mundo

A primeira etapa ficou marcada pelo equilíbrio. A Holanda teve um pouco mais de posse de bola no geral, mas Senegal chegou com mais perigo ao gol holandês. Aos nome minutos de jogo, Senegal recuperou uma bola no campo de ataque e o ponta Sarr finalizou por cima da meta holandesa.

Aos 18 minutos, a Holanda quase abriu o placar com De Jong, mas o meia hesitou em finalizar mesmo saindo cara a cara com o goleiro Mendy.

Aos 25, Sarr voltou a finalizar de média distância, dessa vez com a bola sendo desviada e passando perto do goleiro Noppert. Pouco tempo depois, foi a vez do outro ponta Diatta arriscar após saída de bola errada da Holanda. Antes do primeiro tempo, o lateral-direito Sabaly ainda finalizou de fora da área, fraco, para a defesa segura de Noppert.

A melhor chegada da Holanda veio aos 40 minutos, em finalização de fora da área de Berghuis, passando por cima.

O segundo tempo de Senegal x Holanda

Na segunda etapa, a equipo holandesa aumentou o domínio da posse de bola, mas pouco fez a partir dela. A partida ficou mais "morna" de forma geral, com menos chances de gol.

Aos quatro minutos de jogo, a Holanda levou perigo em cabeçada de Van Dijk, em cobrança de escanteio. Aos 20, Senegal arrancou em contragolpe e o atacante Dia finalizou para defesa de Noppert.

Senegal chegaria bem também com Bamba Dieng, aos 30 minutos, quando recebeu passe na entrada da área e finalizou por cima, levantando o estádio em Doha.

Apesar de Senegal competir, a Holanda foi quem abriu chegou à vitória, com Cody Gapko, aos 39 minutos. O meia considerado promessa na Holanda recebeu cruzamento de De Jong, se antecipou em relação a Mendy e cabeceou para o fundo das redes.

Senegal não teve forças para buscar o empate, mas a Holanda ampliou com Klaassen, em contragolpe. Depay finalizou para defesa de Mendy, mas o meia que saiu do banco de reservas estava esperto e conferiu no rebote, sacramentando o triunfo holandês.

