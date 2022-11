Deborah Secco viraliza com look para transmissão da Copa do Mundo

A atriz global Deborah Secco se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 21, após exibir em sua página do Instagram imagens do look que usará durante as transmissões da Copa do Mundo. A profissional de arte foi convidada a compor a equipe do "Tá na Copa", que será responsável por toda a programação do SporTV durante o Mundial de seleções.

Além de transformar em cropped a tradicional camisa dos canais SporTV, Deborah Secco também tirou do padrão a calça da farda ao apresentá-la exibindo parte da lingerie. O visual foi elogiado por diversos famosos nos comentários.

