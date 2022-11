Memes do primeiro dia de Copa do Mundo viralizam nas redes; veja

O primeiro dia de Copa do Mundo contou com a cerimônia de abertura antes da partida entre Catar e Equador; imagens viralizaram nas redes sociais

O primeiro dia de Copa do Mundo já gerou memes nas redes sociais. A abertura do Mundial foi realizada no Al Bayt Stadium e tanto a cerimônia quanto as imagens de aquecimento das equipes do Catar e do Equador viralizaram na internet; confira.

O goleiro do Catar não sabe catar a bola

O goleiro não sabe Catar uma bola pic.twitter.com/j7ZmktPiFD — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 20, 2022

Aquecimento na bola aérea?

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/J1QgAs86NK — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 20, 2022

Falou tudo, irmão

falou tudo irmao… vc sempre foi um cara cabeça kkk pic.twitter.com/2gPm2QtubW — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 20, 2022

Mascote Gasparzinho

Anula o gol, Sheik

Sheik: Anula o gol ai irmão.



VAR: Pode deixar, anulando agora! pic.twitter.com/QwWDI5FgXD — CHOQUEI (@choquei) November 20, 2022

Valência melhor que Pelé

