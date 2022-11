Messi aparece com inchaço às vésperas de estreia da Argentina, mas diz estar bem

A Argentina se prepara para sua estreia na Copa do Mundo 2022 no Catar. Nesta terça-feira, 22, a seleção encara a Arábia Saudita, às 7 horas (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Antes do primeiro desafio, Lionel Messi concedeu entrevista coletiva e esclareceu sua situação física. Uma imagem do tornozelo do jogador viralizou nesta segunda, 21. Na foto, a região apareceu muito inchada, mas Messi disse estar em ótimas condições e pronto para ajudar a Argentina no Mundial.

"Me sinto muito bem fisicamente, chego em um ótimo momento físico e pessoal. Treinei diferente outro dia por precaução, porque sofri uma pancada, mas nada fora do normal”, disse.

O argentino também reafirmou ser sua última Copa do Mundo e a última chance de realizar o sonho de erguer a taça. “Com certeza é minha última Copa do Mundo e a última chance de realizar esse grande sonho. Muitas coisas que passei na minha vida passaram despercebidas. Agora procuro viver o presente e aproveitar”, explicou.

"A idade faz você ver as coisas de maneira diferente e dar importância a pequenos detalhes que antes eu não dava. Hoje, curtir qualquer coisa está acima de tudo”, completou.

Argentina x Arábia Saudita

"Esperamos continuar crescendo com esse grupo, todos se sentem muito bem. Esperamos um jogo difícil contra a Arábia, temos que administrar bem a ansiedade e os nervos. Vamos buscar o jogo desde o início".





