Danilo ressalta importância de Daniel Alves na seleção: "Exemplo de liderança"

Danilo, lateral-direito convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, não poupou elogios ao seu parceiro de posição, Daniel Alves. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 15, o atleta da Juventus ressaltou que o experiente jogador, além de toda capacidade técnica que possui, com características únicas dentro de campo, também é um “exemplo de liderança e motivação” fora das quatro linhas.

“Falando de qualidade técnica, é um cara que pode dar muito pra uma equipe, inclusive com características que não tenho condições de dar, certamente. É um jogador que demonstrou na carreira dele uma qualidade de passe, de descobrir espaços que poucos jogadores até de outras posições têm. As qualidades que ele tem são únicas. Em termos de liderança, Daniel é um exemplo”, enfatizou.

Sobre o assunto Neymar treina com bola na segunda atividade do Brasil em Turim

Hernanes coloca Brasil entre favoritos e defende Daniel Alves: "Convocaria"

João Mario diz que polêmicas com Cristiano Ronaldo não influenciam em Portugal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Influencia quem está ao redor"

Com 39 anos de idade, Daniel Alves será o jogador mais velho da história a atuar pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Sem jogar uma partida oficial desde 23 de setembro, o lateral se preparou nos últimos meses treinando com a equipe B do Barcelona. Diante deste contexto, a convocação do veterano acabou gerando diversas contestações pelos torcedores.

“Nos últimos tempos ele focou em melhorar, se adaptar ao momento e buscou estar na sua melhor forma possível. Fora de campo ele é inspiração. Nos treinamentos ele não relaxa um segundo. Isso é muito mais do que qualquer palavra, influencia quem está ao redor. Numa competição curta é importante estar 100% focado. O Daniel Alves é exemplo de liderança e motivação, que eu me espelho muito e tenho certeza de que todo mundo na seleção também”, concluiu Danilo.