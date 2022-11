Hernanes coloca Brasil entre favoritos e defende Daniel Alves: "Convocaria"

Em Turim, onde a Canarinho está concentrada e faz os últimos treinos antes de viajar para a sede do Mundial, Hernanes conversou com exclusividade com o Esportes O POVO, que acompanha in loco o dia a dia do time tupiniquim

O ex-jogador Hernanes, que atuou pelo Brasil na Copa do Mundo de 2014, exaltou a atual seleção brasileira que buscará o hexa no Catar e defendeu a convocação de Daniel Alves. Em Turim, onde a Canarinho está concentrada e faz os últimos treinos antes de viajar para a sede do Mundial, ele conversou com exclusividade com o Esportes O POVO, que acompanha in loco o dia a dia do time tupiniquim.

"A expectativa é altíssima. Até falar alguma coisa é desnecessário pelos números e resultados que o Brasil tem conseguido. É certo também que não conseguiu ter grandes testes contra seleções europeias. Mas todos (com exceção de Weverton, Pedro e Everton Ribeiro) os jogadores jogam na Europa. São jogadores de alto nível, jogando em alto nível na Europa. A chance de chegar à final é grande. Com certeza está entre os favoritos", afirmou.

Um dos nomes mais questionados da convocação do técnico Tite, Daniel Alves recebeu o apoio de Hernanes. Para o ex-jogador, o lateral-direito tem características importantes para ajudar a seleção no Catar.

"Se fosse treinador, eu convocaria o Dani. Ele é um profissional do mais alto nível. Sou fã do Dani como jogador e pessoa. Sei que se entrar em campo vai dar conta do recado. Fora do campo é um treinador a mais. Sabe falar a linguagem do jogador e dos companheiros em todos os requisitos: experiência, vontade de vencer, técnico, físico. Dani é um monstro", comentou.

O ex-jogador estará na Copa do Mundo do Catar como comentarista do canal Sportv. Com 37 anos, ele anunciou a aposentadoria dos gramados em maio deste ano. O seu último clube foi o Sport, em 2021.

Com Victor Pereira, correspondente do O POVO na Copa do Mundo