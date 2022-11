João Mario diz que polêmicas com Cristiano Ronaldo não influenciam em Portugal

Meio-campista João Mario rejeitou que o momento do astro tenha influência no trabalho de Portugal para a Copa do Mundo do Catar

A seleção portuguesa tenta abafar ao máximo os problemas vividos por Cristiano Ronaldo no Manchester United. Assim, o meio-campista João Mario rejeitou que o momento do astro tenha influência no trabalho de Portugal para a Copa do Mundo do Catar.

"Não é a primeira vez que um jogador chega à seleção com um problema no clube de origem, mas umas das vantagens na seleção é que podemos esquecer isso e pensar no objetivo comum, então não há grande problema", disse em entrevista coletiva.

João Mario destaca que os jogadores estão muito motivados para encarar os desafios da Copa do Mundo. Portugal integra o grupo H do Mundial e irá enfrentar Gana, Uruguai e Coreia do Sul na primeira fase.

"Todos estão motivados, é um grande prazer estar aqui, iremos trabalhar da melhor maneira visando o jogo com a Nigéria", avisou o meio-campista, em referência ao amistoso contra o time africano na quinta-feira.

