Neymar treina com bola na segunda atividade do Brasil em Turim

Ainda em um clima leve e com trabalhos de intensidade média, a Seleção Brasileira realizou, nesta terça-feira, o segundo treinamento no CT da Juventus, em Turim, na Itália.

As atenções estavam voltadas à primeira aparição de Neymar, que não treinou no campo ontem por conta de um atraso decorrente de um imprevisto no voo. O atacante do PSG participou de boa parte da movimentação no gramado e, junto com outros atletas, voltou para academia, enquanto um grupo menor permaneceu no campo.



O zagueiro Marquinhos, que estava com Neymar no voo e também atrasou, continuou de fora das atividades nas quatro linhas. O defensor permaneceu na academia reforçando a parte muscular e, na segunda metade do treino, até apareceu, porém, dando voltas ao redor do gramado e com tênis, e não chuteiras.



Quem também fez um trabalho à parte do grupo foi o zagueiro Bremer, o lateral direito Danilo e o volante Casemiro. Eles estavam com os demais companheiros durante o aquecimento, mas, quando a movimentação com bola começou, eles ficaram ao lado do campo trabalhando à parte, com foco na parte física.



O grupo maior, com 22 jogadores, treinou troca de passes e movimentação tática em espaço reduzido. Enquanto os goleiros treinavam à parte, os atletas de linha foram divididos, em um primeiro momento, em dois times.



Com colete verde, estavam: Daniel Alves, Thiago Silva, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrygo; Anthony, Richarlison e Vini Jr. Já com o colete rosa, estavam: Éder Militão, Fabinho, Alex Telles; Fred, Éverton Ribeiro, Raphinha; Gabriel Martinelli, Pedro e Gabriel Jesus.



Neste momento, Neymar ficou com o colete amarelo, servindo de coringa, participando de ambos os times, dependendo de quem estivesse com a posse de bola.



Na segunda parte da atividade, a maioria dos jogadores voltou para a academia e permaneceram no gramado apenas os que não treinaram no campo ontem: Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Richarlison e Gabriel Jesus treinaram finalizações e pênaltis.



Uma outra novidade na movimentação de hoje foi a presença de familiares e amigos dos atletas que puderam assistir ao treinamento nas pequenas arquibancadas no campo do CT da Juventus. Entre eles, estava o atacante pernambucano Kaio Jorge, que joga na Juventus. Após as atividades, o atacante Rodrygo foi às arquibancadas, sentou ao lado de Kaio e, lá, conversaram, brincaram e riram bastante por alguns minutos.



O possível time titular do Brasil para estreia na Copa do Mundo, no próximo dia 24 de novembro, contra a Sérvia, deve começar a ganhar corpo na atividade de amanhã (16), programada também para às 15h (11h de Brasília).

Victor Pereira, correspondente do O POVO na Copa do Mundo 2022

