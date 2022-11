Estado do Ceará continua sem nenhum convocado para Copa do Mundo

Depois da convocação dos atletas para a Copa do Mundo de 2022, na segunda-feira, 7, uma estatística foi confirmada: o Estado do Ceará continua sem nenhum convocado para a competição.



Anteriormente, jogadores como Everton Cebolinha e Artur Victor foram chamados para integrar o elenco em amistosos, eliminatórias e Copa América, mas nunca para uma Copa do Mundo.



Com isso, o Ceará acompanha o Piauí na estatística de não ter nenhum jogador convocado para a competição. Os dois são os únicos do Nordeste a não ter nenhum nativo chamado para uma edição do Mundial.



A Copa do Catar marca a 22ª edição do torneio. As únicas edições de Mundiais em que nenhum nordestino atuou pela seleção brasileira foram em 1934 e 1938.



No total, são 34 jogadores da Região na história da competição. Para este ano, dois nordestinos foram chamados, ambos baianos: o zagueiro Bremer e o lateral-direito Daniel Alves.



Agora são 13 atletas baianos, enquanto Pernambuco aparece em segundo lugar, com 10, na história da seleção brasileira em Copas. Paraíba, com quatro, Alagoas, três, Rio Grande do Norte, dois, e Sergipe e Maranhão, com um cada, completam o ranking da aparição de jogadores do Nordeste na Canarinho em Mundiais.

Cearenses com passagem pela seleção brasileira principal

Ao todo, 12 jogadores cearenses já foram convocados pela seleção brasileira principal para outras competições. São eles:

ATA – Artur (2021)

ATA – Éverton Cebolinha (2018 – 2021)

LAT – Wendell (2016)

ATA – Osvaldo (2013)

VOL – Jônatas (2006)

VOL – Dudu Cearense (2004)

ATA – Jardel (1996 – 2002)

ZAG – Adriano (1995)

MEI – Mirandinha (1987)

MEI – Zé de Melo (1969)

LAT – Geraldo (1969)

ATA – Babá (1961)

Cebolinha: de craque da final da Copa América 2019 a esquecido por Tite

Em julho de 2019, um dos principais nomes da seleção brasileira era Everton Cebolinha. Na época, ele vivia a melhor fase da carreira e defendia o Grêmio. O atacante foi o principal nome do ataque do Brasil na conquista do título da Copa América daquele ano e terminou o torneio como artilheiro e eleito o craque da final.

Na ocasião, a seleção não tinha à disposição o seu principal jogador, Neymar, cortado por lesão. Havia uma desconfiança antes do torneio se o Brasil teria condições de render sem o camisa 10, num momento em que se falava de "Neymardependência".

Cebolinha iniciou a campanha do Brasil na Copa América 2019 no banco de reservas, mas se destacou rapidamente. Nas duas primeiras partidas, ele saiu do banco e ajudou a melhorar o desempenho da equipe, marcando um gol.

A partir da terceira partida, o ex-Fortaleza já tinha ganhado a confiança de Tite e se tornado titular da equipe. O atacante supriu a ausência de Neymar, atuando aberto pela esquerda, e comandou o setor ofensivo brasileiro. Cebolinha encerrou a trajetória na competição com três gols e uma assistência.

Valorizado, passou a ser nome frequente na seleção. No Grêmio, as atuações de destaque continuavam. Everton terminou a temporada de 2019 com 57 jogos, 20 gols e oito assistência pelo clube gaúco.

Depois de uma temporada mágica, o cearense foi vendido pelo Grêmio ao Benfica em agosto de 2020 por 20 milhões de euros. A passagem pelo clube português, a primeira experiência do jogador na Europa, foi frustrante.

Na temporada de estreia no Benfica, Cebolinha disputou 48 jogos, 35 como titular, marcou oito gols e deu dez assistências. O atacante, comandado por Jorge Jesus na época, não conseguiu levar a equipe a nenhum título e ainda acabou eliminado nas qualificatórias da Champions League.

Os números do cearense diminuíram na temporada seguinte 2021/2022. Ele disputou 47 jogos, sendo 31 como titular, marcou sete gols e deu sete assistências.

Atuando pelo Benfica, Cebolinha ainda foi chamado por Tite para a Copa América 2021. Em seis jogos, o cearense foi titular em quatro, inclusive na final contra a Argentina.

Na sequência de convocações, o atacante ex-Grêmio foi esquecido por Tite e viu outros jovens atacantes ganhando espaço, como Rodrygo, Vinicius Junior, Raphinha, Martinelli e Antony.

Em junho de 2022, Cebolinha foi vendido pelo Benfica ao Flamengo por 13,5 milhões de euros. No clube carioca, o atleta ainda busca espaço na equipe titular. Ele participou de 29 jogos, apenas 14 no time principal, e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O camisa 19 do Rubro-Negro marcou três gols e deu quatro assistências.