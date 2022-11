Senegalês Mané se lesiona e fica de fora da Copa do Mundo

Mané deixou o gramado da Allianz Arena, na terça-feira, aos 20 minutos do primeiro tempo, quando foi substituído por Leroy Sané. O jogo entre Bayern e Werder Bremen terminaria em goleada bávara de 6 a 1

O senegalês Sadio Mané lesionou um tendão e não disputará a Copa do Mundo. Segundo informação do jornal francês L’Equipe, o atacante desfalcará tanto o Bayern de Munique quanto a sua seleção por "várias semanas".

Mané deixou o gramado da Allianz Arena, na terça-feira, aos 20 minutos do primeiro tempo, quando foi substituído por Leroy Sané. O jogo entre Bayern e Werder Bremen terminaria em goleada bávara de 6 a 1.

Com a lesão, a seleção senegalesa perde o seu principal jogador e um astro do futebol mundial. O técnico Aliou Cissé divulgará a lista oficial de convocados para o Mundial do Catar na próxima sexta-feira.

O ex-atleta do Liverpool vem sendo um dos destaques do clube alemão neste início de temporada. Principal contratação na última janela de transferências, ele disputou 23 jogos, marcou 11 gols e deu quatro assistências.

Já pelo time de Senegal, o craque registra 92 partidas, 33 tentos e 20 passes decisivos. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em que seu país acabou eliminado ainda na fase de grupos.

