Copa do Mundo 2022: pré-lista do Brasil; quem serão os convocados

A lista de convocados da seleção brasileira para Copa do Mundo 2022 sai dia 7, porém, já é possível conferir nomes favoritos na pré-lista do Brasil

O treinador da seleção brasileira Tite deve divulgar na segunda-feira, 7 de novembro (07/11), a partir das 13 horas (horário de Brasília), a lista oficial dos 26 jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo do Catar.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já enviou para a Fifa (Federação Internacional de Futebol), uma lista com 55 nomes favoritos a integrarem a lista oficial.

A lista foi enviada no dia 21 de outubro e boa parte dos nomes foram vazados. A maioria dos possíveis convocados joga em times internacionais e, dos que jogam no Brasil, o Flamengo foi o time brasileiro com mais nomes favoritos.

Confira a seguir a pré-lista de convocação para a Copa do Mundo do Catar:

Brasil na Copa do Mundo 2022: Pré-lista de possíveis convocados de times nacionais

Confira a seguir os nomes favoritos:

Flamengo:

Santos (goleiro)

Rodinei (lateral)

Filipe Luís (lateral)

João Gomes (volante)

Everton Ribeiro (meia)

Gabigol (atacante)

Pedro (atacante)

Palmeiras:

Weverton (goleiro)

Internacional:

Vitão (zagueiro)

Atlético-MG:

Everson (goleiro)

Fluminense:

Nino (zagueiro)

André (meio-campista)

Bragantino:

Léo Ortiz (zagueiro)

Brasil na Copa do Mundo 2022: Pré-lista de possíveis convocados dos times internacionais

Confira a seguir os nomes favoritos:

Liverpool:

Alisson (goleiro)

Fabinho (meio-campista)

Roberto Firmino (atacante)

Chelsea:

Thiago Silva (zagueiro)

Paris Saint-Germain

Marquinhos (zagueiro)

Neymar (atacante)

Real Madrid:

Éder Militão (zagueiro)

Vini Júnior (atacante)

Rodrygo (atacante)

Barcelona:

Raphinha (atacante)

Manchester City:

Ederson (goleiro)

Manchester United:

Casemiro (meio-campista)

Fred (meio-campista)

Antony (atacante)

Juventus:

Bremer (zagueiro)

Alex Sandro (lateral)

Danilo (lateral)

Arsenal:

Gabriel Jesus (atacante)

Tottenham:

Richarlison (atacante)

Atlético de Madrid:

Felipe (zagueiro)

Matheus Cunha (atacante)

Newcastle:

Bruno Guimarães (meio-campista)

West Ham:

Lucas Paquetá (meio-campista)

Monaco:

Caio Henrique (lateral-esquerdo)

Betis:

Luiz Henrique (atacante)

