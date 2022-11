Copa do Mundo: Éverton Ribeiro admite expectativa por convocação

O Flamengo termina a temporada 2022 com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. A boa campanha em 2022 fez com que alguns atletas entrassem na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar.

O meia Éverton Ribeiro é um dos que vive a expectativa da convocação, que acontece na próxima segunda-feira, 7. O jogador admitiu a ansiedade para estar na lista final do técnico Tite.

"Não tem muito o que controlar. Parece que os dias não passam, mas vou continuar com a fé, esperando dia 7. Fazendo o que eu tenho que fazer, o meu melhor no Flamengo. Continuar bem, esperar a oportunidade e estar preparado para a Copa do Mundo", disse o atleta do Flamengo.

Além de Éverton Ribeiro, o atacante Pedro é outro que tem grande chance de estar no Mundial.

Outros jogadores do elenco Rubro-Negro também estão na pré-lista de Tite, mas com pouca chance de serem chamados: o goleiro Santos, o lateral-direito Rodinei, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o volante João Gomes e o atacante Gabigol.

