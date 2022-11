Japão divulga lista de convocados para a Copa com jovem promessa Takefusa Kubo

O treinador da seleção do Japão, Hajime Moriyasu, anunciou nesta terça-feira a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022, com destaque para a jovem promessa Takefusa Kubo, formado no futebol espanhol e atualmente na Real Sociedad.

Kubo, de 21 anos, ingressou na base do Barcelona com apenas nove anos de idade e chegou a ser conhecido como o "Messi japonês" no início de sua carreira.

Após três anos no Real Madrid, onde foi emprestado a diferentes equipes, o meia-atacante chegou definitivamente á Real Sociedad em julho deste ano.

Apesar de sua pouca idade, o jovem já tem 19 partidas pelo Japão e deve ser destaque da equipe no Catar.

Na convocação, o técnico japonês mesclou jogadores experientes como o lateral-esquerdo Yuto Nagatomo, o goleiro Eiji Kawashima, que já disputou quatro Mundiais, e o zagueiro Maya Yoshida, que será o capitão do time em sua terceira Copa do Mundo, com jovens promissores, encontrando um equilíbrio que será interessante de acompanhar.

Na seleção, em que apenas seis atletas jogam no Japão, há vários destaques importantes que integram clubes europeus, como os meio-campistas Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takumi Minamino (Monaco) e o atacante Daizen Maeda (Celtic).

O Japão está no Grupo E do Mundial com Espanha, Costa Rica e Alemanha, adversária na estreia, no dia 23 de novembro.

Seleção do Japão:

Goleiros: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Strasbourg), Daniel Schmidt (Sint-Truidense)

Defensores: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart)

Meio-campistas: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganés), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Freiburg)

Atacantes: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge)

