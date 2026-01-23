Palpite Vitória x Bahia: Odds e Onde Assistir

Palpite Vitória x Bahia, qual é a melhor aposta no clássico? Veja as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados do Campeonato Baiano. Quem é o favorito?

Palpite Vitória x Bahia: primeiro Ba-Vi do ano vê rivais em momentos diferentes no começo da temporada 2026.

O clássico, um dos mais tradicionais do País e um dos maiores do Nordeste, contará para a quinta rodada do Campeonato Baiano 2026 e será disputado no próximo domingo, dia 25 de janeiro, a partir das 16h, no Barradão.

Os dois times usaram equipes com jogadores da base e reservas nestas primeiras três rodadas do Campeonato Baiano e o Vitória venceu pela primeira vez na última rodada, após três empates nesses jogos e aparece na terceira posição na tabela. Já o Bahia, venceu as quatro partidas que realizou e é o líder da competição.

Jogo Vitória x Bahia Palpite rápido Vitória ou Empate (Dupla Chance) Odds 1.44 na Betnacional Data e horário Domingo, 25/01, a partir das 16h Estádio Barradão Onde assistir TVE (TV e via YouTube)

Palpites Vitória x Bahia: mercados, odds e dicas de aposta - Campeonato Baiano 2026

Palpite 1: Vitória ou Empate (Dupla Chance), com odds de 1.44 na Betnacional

Não é surpresa, pelo começo de temporada, que o Vitória chegue para o Ba-Vi como azarão. O rival encaixou melhor o time reserva neste início de Campeonato Baiano e também terá jogadores considerados titulares para esta partida.

Apesar deste cenário, é preciso levar em consideração a rivalidade e fatores anímicos dos comandados de Jair Ventura. Simplificando: não há oportunidade melhor de virar a chave na competição do que vencer um clássico contra o maior rival. Com a força da torcida em um Barradão que promete estar cheio, o palpite Vitória ou Empate (Dupla Chance), tem valor.

Palpite 2: Ambos Marcam, com odds de 1.80 na Multibet

O ataque do Vitória acordou na última partida e fez quatro gols em vitória contra o Juazeirense, além disso, o time conta com o apoio da torcida para o jogo contra o Bahia.

Os visitantes marcaram três ou mais gols em todos os jogos da competição e buscam seguir a boa fase ofensiva. As duas equipes marcaram gols nos últimos três Ba-Vis, e também por isso o palpite de Ambas Marcam é atrativo.

Palpite 3: Mais de 2,5 Gols, com odds de 1.98 na Luvabet

O Ba-Vi é sempre um clássico de festa das torcidas e oportunidades de gol. Os donos da casa desencantaram na goleada por 4 a 0 sobre o Juazeirense.

Já o Bahia aplicou mais uma goleada na última rodada, com 5 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus. Com os ataques bastante operantes, o mercado de gols é atrativo e nossa aposta é de uma partida com Mais de 2,5 gols.

Odds Vitória x Bahia - Resultado final pela Campeonato Baiano 2026:

Casas de apostas Vitória Empate Bahia Luvabet 2.53 3.01 2.43 Multibet 2.75 3.00 2.36 Betnacional 2.75 3.05 2.33

Mais mercados e Odds Vitória x Bahia

Vitória x Bahia palpite Campeonato Baiano 2026: análise do confronto e prognóstico

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia é indicado como o favorito a vencer um dos clássicos nordestinos mais esperados da temporada: o Ba-Vi.

Jogando com um time que mescla base e reservas, o Vitória ainda não venceu na competição, com três empates até o momento. Além disso, terá de enfrentar o rival embalado após vencer todos os jogos que fez, feito que o coloca na liderança do Campeonato Baiano 2026.

Palpite Vitória: fator casa pode prevalecer?

Neste começo de Campeonato Baiano, o Vitória optou por poupar o elenco titular, inclusive o técnico. Quem comandou a equipe nos primeiros jogos foi Rodrigo Chagas, auxiliar do treinador Jair Ventura.

Para o Ba-Vi, Jair Ventura deve escalar a força máxima disponível, tanto pela importância de derrotar o maior rival, quanto por necessitar de pontos para melhorar sua classificação na competição. Em 2025, o Vitória aproveitou bem os jogos como mandantes na campanha do Campeonato Brasileiro, conquistando no Barradão 9 de suas 11 vitórias no torneio.

Últimos jogos do Vitória

Vitória 4 x 0 Juazeirense - Campeonato Baiano;

Porto-BA 1 x 1 Vitória - Campeonato Baiano;

Jacuipense 0 x 0 Vitória - Campeonato Baiano;

Vitória 0 x 0 Alagoinhas - Campeonato Baiano;

Vitória 1 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2025.

Palpite Bahia: manter o embalo e afundar o rival?

Depois de um sétimo lugar no Brasileirão que rendeu vaga na Copa Libertadores, o Bahia quer alçar voos mais altos em 2026. E começou o ano com tudo: são quatro vitórias em quatro jogos, e mesmo com o time misto, marcou três ou mais gols em todas as partidas.

A equipe comandada por Rogério Ceni chega para o Ba-Vi em melhor fase e quer aproveitar o bom momento para encaminhar a classificação no Campeonato Baiano e, de quebra, prejudicar o rival que busca recuperação no torneio. É o favorito do clássico.

Últimos jogos do Bahia

Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus - Campeonato Baiano;

Bahia 3 x 0 Galícia - Campeonato Baiano;

Bahia de Feira 0 x 3 Bahia - Campeonato Baiano;

Bahia 4 x 2 Jequié - Campeonato Baiano;

Fluminense 2 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro 2025.

Escalações Vitória x Bahia

Provável escalação do Vitória

Uma provável escalação do Vitória tem: Yuri; Gean, Ivan, Edenílson e Felipe; Breno e D. Miranda; Jemerson; Kike Sávio e Lavan.

Treinador: Jair Ventura;

Esquema tático mais usado: 4-3-1-2.

Provável escalação do Bahia

Uma provável escalação do Bahia tem: Ronaldo; Gilberto, D. Duarte, S. Mingo e Juba; J. Lucas, C. Alexandre e E. Ribeiro; Ademir, Puga e W. José.

Treinador: Rogério Ceni;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Vitória x Bahia onde assistir ao vivo

Vitória x Bahia onde assistir: a partida da quinta rodada do Campeonato Baiano 2026 terá transmissão ao vivo na TVE, tanto na TV quanto no YouTube. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Vitória x Bahia

Vitória 2 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 16/10/2025;

Bahia 2 x 1 Vitória – Brasileirão Série A – 18/05/2025;

Vitória 1 x 1 Bahia – Campeonato Baiano – 23/03/2025.

Palpite Vitória x Bahia - Campeonato Baiano 2026 - Prognóstico final

O clássico Ba-Vi promete muita emoção e times buscando a primeira vitória sobre o rival na temporada. Os técnicos devem escalar os melhores jogadores disponíveis e a promessa é de um grande jogo no Barradão.

Apesar de não ser favorito, o Vitória aposta no fator casa e no aspecto equilibrado que o clássico sempre tem e deve superar as expectativas do mercado, conseguindo uma vitória ou pelo menos um empate.

O palpite de Dupla Chance a favor do Vitória com odds 1.44 na Betnacional é o mercado com mais valor.

Mais casas de apostas para palpites Campeonato Baiano 2026

Vitória x Bahia palpite - Perguntas Frequentes

Quantos jogos tem a primeira fase do Campeonato Baiano?

A primeira fase do Campeonato Baiano 2026 conta com 10 equipes participantes, que se enfrentam em turno único, contabilizando nove jogos para cada time.

Quem avança para a próxima fase do Campeonato Baiano?

Apenas quatro equipes avançam para as semifinais do Campeonato Baiano. Tanto as semifinais quanto a final serão realizadas em partida única, com mando da equipe com melhor classificação.

Vitória e Bahia vão jogar alguma competição continental?

O Bahia garantiu uma vaga na fase de pré Copa Libertadores. Já o Vitória, após o 15º lugar no Brasileirão do ano passado, só disputará competições domésticas.

