Veja o que significa chance dupla, como usar nas apostas e as melhores casas para apostar com chance dupla de 2024

Esse é, com certeza, o mercado de apostas que mais tem chamado a atenção pela segurança, e é assim que a dupla chance tem se consolidado como uma das apostas preferidas dos jogadores. Ao oferecer uma camada extra de segurança, ela permite que você explore oportunidades de apostas que antes poderiam parecer arriscadas. Imagine ter a chance de garantir um retorno positivo, mesmo que sua previsão não seja 100% precisa. Essa é a “promessa” da dupla chance.



Esse mercado aumenta consideravelmente suas chances de acerto, especialmente em bilhetes em que o empate é uma possibilidade real. Ao mesmo tempo, a dupla chance também pode ser uma excelente ferramenta para explorar Odds mais atraentes em mercados em que um determinado time é favorito.

O que é chance dupla?



É muito simples entender esse mercado; não existe nenhum mistério. Em vez de apostar em um único resultado (vitória do time A ou B), você pode escolher dois resultados possíveis.



Imagine um jogo de futebol: em vez de apostar apenas na vitória do time da casa, você pode apostar tanto na vitória do time da casa quanto no empate. Isso significa que você terá duas chances de acertar e aumentar suas possibilidades de ganhar a aposta.



Essa modalidade é especialmente útil em jogos em que se espera um equilíbrio entre as equipes ou quando você não tem muita certeza sobre o resultado final. As opções de dupla chance são geralmente representadas por combinações de números: 1X (vitória da casa ou empate), X2 (empate ou vitória do visitante) e 12 (vitória da casa ou vitória do visitante).



Melhores casas para apostar com dupla chance de 2024



Brazino - Kit de boas-vindas até R$ 4.000

Betmotion - Use o cupom “OPOVO150” e aproveite o bônus até 250%

BC.Game - Até 180% do primeiro depósito em bônus

MMABet - Apostas seguras e Odds atrativas para MMA

F12.Bet - Apostas no Pix a partir de R$ 2

BetWinner - Até R$ 700 em bônus no primeiro depósito

Betnacional - A líder em mercados com mais de 20 modalidades

PagBet - Faça apostas ao vivo com as melhores Odds

BetOBet - 100% em bônus de boas-vindas até R$ 500

Bet7k - Aproveite o promocode “OPOVO24” e ganhe R$ 50 extras

Detalhes sobre as casas para apostar com dupla chance de ganhar

1. Brazino - Kit de boas-vindas Até R$ 4.000



A Brazino é uma das plataformas de apostas online mais populares pelo seu fortíssimo marketing que atinge a todos os públicos, oferecendo muitas opções para os apostadores, incluindo a modalidade de chance dupla. A plataforma também é conhecida por seus bônus atrativos, como o kit de boas-vindas de até R$ 4.000, que permite que os novos usuários explorem as diversas opções de apostas, incluindo a dupla chance, com um saldo extra em sua conta.



Pontos positivos sobre a Brazino



Casa de apostas segura e conhecida.



Bônus de boas-vindas acima dos valores encontrados no mercado.



Plataforma pensada para brasileiros.



Ponto negativo sobre a Brazino



O atendimento ao cliente é demorado fora de horários comerciais.







2. Betmotion - Use o cupom “OPOVO150” e aproveite o bônus até 250%



Deposite com apenas R$ 1 na Betmotion e aproveite Odds competitivas e uma variedade de mercados de apostas, incluindo a dupla chance. Com o cupom “OPOVO150”, os novos usuários podem aproveitar um bônus de boas-vindas de até 250% nos três primeiros depósitos, tornando a sua experiência de apostas ainda melhor.



Para aproveitar a promoção, insira o código durante o cadastro e faça os depósitos acima de R$ 20. A oferta é aplicável para apostas esportivas e, para sacar o bônus, é necessário cumprir um rollover de 5x em apostas com Odds mínimas de 1.50.



Pontos positivos sobre a Betmotion



Possui os campeonatos mais procurados, como a Champions League e NBA.



Tem chat ao vivo para dúvidas.



Possui promoções esportivas muito atrativas.



Ponto negativo sobre a Betmotion



O design colorido pode não ser da preferência de todos.







3. BC.Game - Até 180% do primeiro depósito em bônus



Esta casa de apostas oferece um bônus de boas-vindas de 180% até 20 mil BCD. Seu catálogo de apostas é extenso, cobrindo esportes, com campeonatos como a NBA, Champions League, US Open e muito mais outros para você aproveitar a dupla chance. Gostei muito da BC.Game por suas cotações competitivas e ampla variedade de mercados. Se você gosta de criptomoedas, esse é o melhor site para esse meio de depositar.



Pontos positivos sobre a BC.Game



Aceita diversas criptomoedas.



Bônus vantajosos em criptos.



Design moderno e otimizado.



Ponto negativo sobre a BC.Game



Informações sobre bônus difíceis de encontrar.







4. MMABet - Apostas seguras e Odds atrativas para MMA



A casa abrange diversos campeonatos nacionais e internacionais, e a dupla chance pode ser utilizada para gerenciar suas apostas de uma forma mais vantajosa e com menos riscos. Aposte no seu time do coração no Brasileirão com Odds realmente muito altas, sem contar nas cotações para lutas, como o tão famoso MMA.



Pontos positivos sobre a MMABet



Essa é uma das casas de apostas que aceitam Pix.



Excelente Odds principalmente para lutas como MMA.



Casa de apostas segura e confiável.



Ponto negativo sobre a MMABet



Sem oferta de boas-vindas.







5. F12.Bet - Apostas no Pix a partir de R$ 2



A segurança e a agilidade nos pagamentos são essenciais, e a F12.Bet cumpre bem esse papel. Fiquei impressionado com a velocidade das transações, o que proporciona tranquilidade ao saber que seu dinheiro está protegido, especialmente ao apostar no mercado de dupla chance. Além disso, você pode utilizar o Pix para apostas, com depósitos a partir de apenas R$ 2.



Pontos positivos sobre a F12.Bet



É possível apostar com apenas R$ 2.



Odds atrativas principalmente para escanteios.



Site brasileiro pensado para brasileiros.



Ponto negativo sobre a F12.Bet



Não oferece bônus de boas-vindas.







6. BetWinner - Até R$ 700 em bônus no primeiro depósito



Neste site, o mercado de dupla chance se destaca por oferecer Odds bastante atrativas, tornando-o uma excelente opção para os apostadores. Além disso, você pode aproveitar o generoso bônus de boas-vindas, que oferece 100% de bônus até R$ 700 para usar em suas apostas, aumentando suas chances de ganho desde o início.



Pontos positivos sobre a BetWinner



Bônus de até R$ 700.



Dupla chance no futebol com Odds atrativas.



Chat ao vivo 24 horas por dia.



Ponto negativo sobre a BetWinner



A primeira impressão do site pode ser confusa.







7. Betnacional - A líder em mercados com mais de 20 modalidades



Este é um dos melhores sites de apostas de 2024. O cuidado com os clientes é evidente, e vai além de apenas oferecer uma interface moderna e eficiente, como a que a empresa disponibiliza, proporcionando segurança e uma ampla variedade de esportes e mercados, incluindo a opção de dupla chance, que considero especialmente atrativa aqui.



Pontos positivos sobre a Betnacional



Um dos maiores catálogos de apostas esportivas.



Casa de apostas regulamentada.



É possível depositar com apenas R$ 1.



Ponto negativo sobre a Betnacional



Plataforma com pequenos delays para carregar algumas páginas.







8. PagBet - Faça apostas ao vivo com as melhores Odds



A plataforma disponibiliza uma variedade de mercados de apostas que vai além dos jogos convencionais, incluindo uma excelente seleção de e-Sports. Além disso, oferece Odds bastante atrativas para apostas ao vivo, especialmente no mercado de dupla chance. Use o Pix que a casa oferece para sacar e depositar o mais rápido possível e só perder tempo apostando para ganhar ainda mais.



Pontos positivos sobre a PagBet



Interface simples e clara.



Site bem avaliado no Reclame Aqui.



Organização impecável e informações de fácil acesso.



Ponto negativo sobre a PagBet



Não conta com bônus de primeiro depósito.







9. BetOBet - 100% em bônus de boas-vindas até R$ 500



Explore a variedade de campeonatos disponíveis para o mercado de dupla chance e aproveite outras funcionalidades, como apostas em eventos ao vivo e promoções sazonais. Além disso, a BetOBet oferece um bônus de 100% até R$ 500 em esportes, para que você possa começar com vantagem e aproveitar ao máximo suas apostas.



Pontos positivos sobre a BetOBet



Ótimo bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500.



Aceita o Pix como forma de pagamento.



Odds atualizadas rapidamente conforme o andamento das partidas.



Ponto negativo sobre a BetOBet



Difícil acesso a informações dos bônus.







10. Bet7k - Aproveite o promocode “OPOVO24” e ganhe R$ 50 extras



Para ganhar um bônus de R$ 50 extras, basta abrir uma conta na plataforma e utilizar o cupom “OPOVO24” no momento do depósito. Este bônus é uma excelente vantagem para começar a apostar em dupla chance e aproveitar o que a plataforma tem a oferecer.



Além disso, um dos muitos aspectos positivos da empresa é seu excelente suporte ao cliente. A plataforma conta com uma equipe atenciosa e eficiente, capaz de resolver problemas e responder a dúvidas de forma rápida e eficaz.



Pontos positivos sobre a Bet7k



Plataforma segura e muito confiável.



Possui aplicativo, tanto para iOS quanto para Android.



Bônus de boas-vindas até R$ 7.000 + R$ 50 extras com cupom exclusivo.



Ponto negativo sobre a Bet7k



Odds na média do mercado.







Como funciona a chance dupla Betano?



A aposta de chance dupla é uma ótima opção para você aumentar suas chances de ganhar em uma partida. Essa modalidade permite que você cubra dois dos três possíveis resultados de um jogo, o que naturalmente reduz o risco, mas também diminui as Odds comparadas às apostas tradicionais.



A chance dupla é particularmente útil em jogos onde você não tem certeza de um único resultado, mas quer aumentar suas chances de sucesso. Veja, a seguir, como utilizar a estratégia e como ela funciona:



1x



Quando você aposta em "1X", está apostando que o time da casa vencerá ou que a partida terminará empatada. Isso significa que, se o time visitante ganhar, a aposta será perdida. Por exemplo, se o Milan estiver jogando em casa contra o Inter de Milão, ao apostar em "1X", você ganha se o Milan vencer ou se o jogo terminar empatado.



Esta é uma boa opção quando você acredita que o time da casa tem vantagem, mas também vê a possibilidade de um empate.



12



A aposta "12" cobre tanto a vitória do time da casa quanto a do time visitante, excluindo a possibilidade de empate. Ou seja, você ganha se qualquer um dos times vencer, mas perde se a partida terminar em empate.



Um exemplo é, se você apostar em "12" em um jogo entre Real Madrid e Barcelona, sua aposta será vencedora se qualquer um dos times sair vitorioso, mas será perdida se o jogo terminar empatado. Este tipo de aposta é ideal quando você tem certeza de que haverá um vencedor, mas não tem uma preferência clara entre as equipes.



X2



A opção "X2" abrange o empate ou a vitória do time visitante. Isso significa que sua aposta será vencedora se o time visitante não perder a partida. Exemplo: se o Manchester United estiver jogando fora de casa contra o Chelsea, ao apostar em "X2" você ganha se o Manchester United vencer ou se o jogo terminar empatado. Só interessa essa opção quando você acredita que o time visitante pode segurar um empate ou surpreender com uma vitória.



Veja, na tabela abaixo, um exemplo claro de aposta com dupla chance para a partida entre Corinthians x Flamengo no Brasileirão Série A que ocorrerá dia 01/09/24 às 16h.



Chance dupla Crédito: Divulgação

Onde apostar com chance dupla de ganhar?



Essa modalidade é oferecida em diversos sites de apostas, especialmente nos que mencionei, por serem seguros e completos. Além disso, esse tipo de aposta pode ser combinado com vários outros mercados, aumentando as possibilidades de personalizar suas apostas de acordo com o que você acredita que acontecerá no jogo.



Abaixo, acompanhe alguns dos mercados mais populares onde você pode apostar utilizando a chance dupla.



Dupla chance e total de gols



Nesse mercado, você combina a chance dupla com a quantidade total de gols marcados na partida. É possível apostar que o time da casa não perderá (1X) e que o jogo terá mais de 2,5 gols. Esta combinação é útil quando você espera uma partida disputada com muitos gols, mas quer se proteger de um resultado inesperado.



Dupla chance e ambas as equipes marcam



Aqui, você aposta na chance dupla e também que ambas as equipes marcarão ao menos um gol. Você pode apostar que o time visitante não perderá (X2) e que ambas as equipes marcarão. Essa combinação é ideal para jogos onde você espera uma partida equilibrada com oportunidades de gol para ambos os lados.



Dupla chance no 1º tempo



Apostas na chance dupla apenas para o primeiro tempo da partida. Você pode apostar que o time da casa não perderá no primeiro tempo (1X). Este mercado é interessante para jogos onde você espera que uma equipe comece forte, mas não tem certeza sobre o resultado final.



Dupla chance e resultado final



Esse é um dos mercados mais utilizados para palpitar, você pode combinar a chance dupla com o resultado exato do jogo. Por exemplo, pode-se apostar que o time da casa não perderá (1X) e que o resultado final será 1-0. Esta aposta é mais arriscada, mas oferece Odds melhores, sendo ideal para quem tem uma boa leitura do que pode acontecer ao longo dos 90 minutos.



Dicas para apostar com chance dupla



Já está claro que a dupla chance é uma ferramenta poderosa para aumentar suas chances de sucesso nas apostas esportivas, mas é preciso utilizá-la com estratégia. Confira algumas dicas para otimizar suas apostas com essa modalidade:



Analise o histórico dos confrontos: verifique o histórico de confrontos entre as equipes para identificar padrões, como frequências de empates, domínio de uma equipe sobre a outra e jogos com muitos gols.



verifique o histórico de confrontos entre as equipes para identificar padrões, como frequências de empates, domínio de uma equipe sobre a outra e jogos com muitos gols. Observe o desempenho recente: avalie o momento das equipes, considerando fatores como lesões, suspensões e mudanças táticas.



avalie o momento das equipes, considerando fatores como lesões, suspensões e mudanças táticas. Considere o contexto da partida: jogos decisivos ou com rivalidade histórica tendem a ser mais disputados e a ter uma menor probabilidade de empate.



jogos decisivos ou com rivalidade histórica tendem a ser mais disputados e a ter uma menor probabilidade de empate. Fatores externos: considere fatores como clima, local da partida e motivação das equipes.



considere fatores como clima, local da partida e motivação das equipes. Compare as Odds: antes de fazer sua aposta, compare as Odds oferecidas por diferentes casas de apostas para encontrar a melhor cotação.



antes de fazer sua aposta, compare as Odds oferecidas por diferentes casas de apostas para encontrar a melhor cotação. Entenda o valor da aposta: uma aposta com uma Odd alta pode ser atrativa, mas é importante avaliar se o risco vale a pena.



uma aposta com uma Odd alta pode ser atrativa, mas é importante avaliar se o risco vale a pena. Jogos com favoritismo indefinido: a dupla chance é ideal para jogos em que não há um favorito claro, aumentando suas chances de acertar o resultado.



a dupla chance é ideal para jogos em que não há um favorito claro, aumentando suas chances de acertar o resultado. Evite jogos com grande diferença de nível: em jogos em que uma equipe é muito superior à outra, a dupla chance pode não ser a melhor opção.



em jogos em que uma equipe é muito superior à outra, a dupla chance pode não ser a melhor opção. Aposte em ambos os mercados: você pode combinar a dupla chance com outras modalidades de apostas, como o número total de gols ou o handicap asiático, para criar apostas mais complexas e lucrativas.



você pode combinar a dupla chance com outras modalidades de apostas, como o número total de gols ou o handicap asiático, para criar apostas mais complexas e lucrativas. Gerencie sua banca: divida sua banca ou carteira em diferentes apostas para evitar grandes perdas em caso de resultados negativos.



Vale a pena apostar com chance dupla?



Particularmente, acho que é uma das melhores opções para apostar atualmente, especialmente em determinados jogos. Apostar com chance dupla pode ser uma estratégia valiosa, especialmente para quem busca minimizar os riscos em suas apostas. Esse tipo de aposta oferece uma cobertura maior, permitindo que você vença em dois dos três possíveis resultados de uma partida.



No entanto, é importante considerar o contexto da partida e as odds oferecidas antes de optar pela chance dupla. Em jogos em que um time é claramente favorito, as odds da chance dupla podem não ser tão atrativas. Por outro lado, em partidas mais imprevisíveis, essa aposta pode ser a melhor maneira de aumentar suas chances de sucesso sem comprometer o potencial de lucro.



Portanto, vale a pena utilizar a chance dupla como parte de uma estratégia mais ampla, levando em consideração as características do jogo e equilibrando segurança e retorno.



Perguntas frequentes sobre dupla chance



Qual é a diferença entre dupla chance e aposta dupla?



A dupla chance é uma aposta que cobre dois dos três possíveis resultados de um jogo: vitória de um time ou empate, aumentando suas chances de ganhar. Já a aposta dupla combina duas apostas diferentes em um único bilhete, e ambas devem estar corretas para você ganhar. Enquanto a chance dupla reduz o risco em uma aposta, a aposta dupla exige acerto em duas previsões para ser vencedora.



Como fazer uma aposta com chance dupla?



Fazer uma aposta com dupla chance é bastante simples. Ao escolher um evento esportivo em uma casa de apostas, procure pela opção "dupla chance" ou "1X2". Nessa seção, você encontrará as seguintes opções: 1X (vitória da equipe da casa ou empate), X2 (empate ou vitória da equipe visitante) e 12 (vitória da equipe da casa ou da equipe visitante). Basta selecionar a opção desejada e inserir o valor da sua aposta.



Posso usar a dupla chance em qualquer jogo?



A dupla chance pode ser utilizada em diversos esportes, mas é mais comum em modalidades em que o empate é uma possibilidade, como futebol, basquete e hóquei no gelo. No entanto, a disponibilidade da dupla chance pode variar de acordo com o evento e a casa de apostas. Em alguns casos, a dupla chance pode não estar disponível para jogos com grandes favoritos ou para mercados específicos. É importante verificar a oferta de cada casa de apostas antes de realizar sua aposta.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente