Palpites UFC 323: Análises das lutas, odds e onde assistir

O UFC 323 acontece no próximo sábado, 6 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada (EUA). Este será o último evento numerado do calendário, trazendo duas lutas de cinturão e diversos confrontos com potencial para movimentar os rankings de várias divisões.
Na luta principal, Merab Dvalishvili coloca o título dos galos em jogo pela primeira vez diante do ex-campeão Petr Yan, em uma revanche aguardada pelos fãs. Já no co-main event, o brasileiro Alexandre Pantoja busca sua quinta defesa consecutiva de cinturão contra o ascendente Joshua Van.
Veja abaixo as análises, palpites MMA e odds das principais lutas do card.
Dvalishvili x Yan 2 – Palpite e análise
A luta que fecha o UFC 323 coloca frente a frente o campeão Merab Dvalishvili e o ex-campeão Petr Yan. O georgiano se consolidou como um dos atletas mais dominantes no wrestling dentro do UFC, mantendo ritmo elevado e volume de quedas que desgastam qualquer adversário.
Yan, por outro lado, segue sendo um dos strikers mais técnicos da categoria. Sua leitura de luta costuma evoluir a cada round, e o boxe afiado pode ser o fator-chave para evitar o domínio de grappling do campeão.
Palpite: Dvalishvili por decisão, graças ao ritmo e volume de quedas;
Odds: Dvalishvili (1.23) | Yan (4.30).
Alexandre Pantoja x Joshua Van – Palpite e análise
Alexandre Pantoja vive a melhor fase da carreira e construiu sua identidade como campeão através de pressão constante, transições rápidas no solo e poder de definição. Contra Joshua Van, enfrenta um oponente jovem, veloz, explosivo e em ascensão.
Van possui armas perigosas na média e curta distância, e seu jogo em pé pode complicar o campeão caso consiga controlar a distância. Ainda assim, a experiência e a capacidade de adaptação de Pantoja pesam a favor do brasileiro.
Palpite: Pantoja para vencer — maior repertório e mais experiência em lutas longas;
Odds: Pantoja (1.44) | Van (2.87).
Outras lutas do card principal do UFC 323
Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Análise: Moreno retorna tentando recuperar o bom momento, enquanto Taira vive ascensão e chega como favorito devido ao grappling eficiente e ao ritmo constante. Priorize sempre para apostar nas melhores casas de apostas.
Palpite: Vitória de Taira;
Odds: Moreno (2.12) | Taira (1.73).
Henry Cejudo x Payton Talbott
Análise: O ex-campeão Cejudo aposta na experiência, mas Talbott vive grande momento, é mais jovem e tem mostrado evolução acelerada.
Palpite: Vitória de Talbott;
Odds: Cejudo (3.25) | Talbott (1.34).
Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Análise: Blachowicz ainda é perigoso no contragolpe e no jiu-jítsu, mas Guskov chega com poder de nocaute e maior velocidade. Luta equilibrada. Sendo um ótimo palpite MMA.
Palpite: Vitória de Blachowicz, pela experiência em lutas longas;
Odds: Blachowicz (1.76) | Guskov (2.07).
Card preliminar – Odds UFC 323
Abaixo, as cotações das lutas do card preliminar:
Grant Dawson x Manuel Torres – Dawson (1.49) | Torres (2.63);
Terrance McKinney x Chris Duncan – McKinney (2.55) | Duncan (1.52);
Maycee Barber x Karine Silva – Barber (1.57) | Karine (2.40);
Nazim Sadykhov x Farès Ziam – Sadykhov (2.16) | Ziam (1.70);
Marvin Vettori x Brunno Ferreira – Vettori (1.85) | Brunno (1.96);
Edson Barboza x Jalin Turner – Barboza (3.15) | Turner (1.36);
Iwo Baraniewski x Ibo Aslan – Baraniewski (1.49) | Aslan (2.63);
Mansur Abdul-Malik x Antônio Trocoli – Abdul-Malik (1.10) | Trocoli (7.50);
Muhammad Naimov x Mairon Santos – Naimov (2.88) | Santos (1.42).
Onde assistir ao UFC 323
O UFC 323 terá transmissão exclusiva pelo UFC Fight Pass, com início do card preliminar à meia-noite (horário de Brasília). Fique atento também, a casa de apostas que possui eventos ao vivo, para você também ter a oportunidade de apostar ao vivo conforme a luta vai acontecendo.
Resumo – Todos os palpites do UFC 323 e onde assistir às lutas
|Luta
|Palpite
|Odd + Casa
|Onde assistir
|Merab Dvalishvili x Petr Yan 2
|Dvalishvili
|1.23 – BetMGM
|UFC Fight Pass
|Alexandre Pantoja x Joshua Van
|Pantoja
|1.44 – bet365
|UFC Fight Pass
|Brandon Moreno x Tatsuro Taira
|Taira
|1.73 – Betnacional
|UFC Fight Pass
|Henry Cejudo x Payton Talbott
|Talbott
|1.34 – Br4bet
|UFC Fight Pass
|Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
|Blachowicz
|1.76 – Superbet
|UFC Fight Pass
|Grant Dawson x Manuel Torres
|Dawson
|1.49 – bet365
|UFC Fight Pass
|Terrance McKinney x Chris Duncan
|Duncan
|1.52 – BetMGM
|UFC Fight Pass
|Maycee Barber x Karine Silva
|Barber
|1.57 – Betnacional
|UFC Fight Pass
|Nazim Sadykhov x Farès Ziam
|Ziam
|1.70 – Br4bet
|UFC Fight Pass
|Marvin Vettori x Brunno Ferreira
|Vettori
|1.85 – Superbet
|UFC Fight Pass
|Edson Barboza x Jalin Turner
|Turner
|1.36 – bet365
|UFC Fight Pass
|Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
|Baraniewski
|1.49 – BetMGM
|UFC Fight Pass
|Mansur Abdul-Malik x Antônio Trocoli
|Abdul-Malik
|1.10 - Betnacional
|UFC Fight Pass
|Muhammad Naimov x Mairon Santos
|Santos
|1.42 – Superbet
|UFC Fight Pass
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!