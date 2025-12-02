Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpites UFC 323: Análises das lutas, odds e onde assistir

Palpites UFC 323: Análises das lutas, odds e onde assistir

Palpites UFC 323: Confira análises completas das lutas, Odds atualizadas e onde assistir ao evento ao vivo. Veja prognósticos, favoritos e dicas de apostas
Luiz Carlos Autor
O UFC 323 acontece no próximo sábado, 6 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada (EUA). Este será o último evento numerado do calendário, trazendo duas lutas de cinturão e diversos confrontos com potencial para movimentar os rankings de várias divisões.

Na luta principal, Merab Dvalishvili coloca o título dos galos em jogo pela primeira vez diante do ex-campeão Petr Yan, em uma revanche aguardada pelos fãs. Já no co-main event, o brasileiro Alexandre Pantoja busca sua quinta defesa consecutiva de cinturão contra o ascendente Joshua Van.

Veja abaixo as análises, palpites MMA e odds das principais lutas do card.

Dvalishvili x Yan 2 – Palpite e análise

A luta que fecha o UFC 323 coloca frente a frente o campeão Merab Dvalishvili e o ex-campeão Petr Yan. O georgiano se consolidou como um dos atletas mais dominantes no wrestling dentro do UFC, mantendo ritmo elevado e volume de quedas que desgastam qualquer adversário.

Yan, por outro lado, segue sendo um dos strikers mais técnicos da categoria. Sua leitura de luta costuma evoluir a cada round, e o boxe afiado pode ser o fator-chave para evitar o domínio de grappling do campeão.

  • Palpite: Dvalishvili por decisão, graças ao ritmo e volume de quedas;

  • Odds: Dvalishvili (1.23) | Yan (4.30).

Alexandre Pantoja x Joshua Van – Palpite e análise

Alexandre Pantoja vive a melhor fase da carreira e construiu sua identidade como campeão através de pressão constante, transições rápidas no solo e poder de definição. Contra Joshua Van, enfrenta um oponente jovem, veloz, explosivo e em ascensão.

Van possui armas perigosas na média e curta distância, e seu jogo em pé pode complicar o campeão caso consiga controlar a distância. Ainda assim, a experiência e a capacidade de adaptação de Pantoja pesam a favor do brasileiro.

  • Palpite: Pantoja para vencer — maior repertório e mais experiência em lutas longas;

  • Odds: Pantoja (1.44) | Van (2.87).

Outras lutas do card principal do UFC 323

Brandon Moreno x Tatsuro Taira

Análise: Moreno retorna tentando recuperar o bom momento, enquanto Taira vive ascensão e chega como favorito devido ao grappling eficiente e ao ritmo constante. Priorize sempre para apostar nas melhores casas de apostas.

  • Palpite: Vitória de Taira;

  • Odds: Moreno (2.12) | Taira (1.73).

Henry Cejudo x Payton Talbott

Análise: O ex-campeão Cejudo aposta na experiência, mas Talbott vive grande momento, é mais jovem e tem mostrado evolução acelerada.

  • Palpite: Vitória de Talbott;

  • Odds: Cejudo (3.25) | Talbott (1.34).

Jan Blachowicz x Bogdan Guskov

Análise: Blachowicz ainda é perigoso no contragolpe e no jiu-jítsu, mas Guskov chega com poder de nocaute e maior velocidade. Luta equilibrada. Sendo um ótimo palpite MMA.

  • Palpite: Vitória de Blachowicz, pela experiência em lutas longas;

  • Odds: Blachowicz (1.76) | Guskov (2.07).

Card preliminar – Odds UFC 323

Abaixo, as cotações das lutas do card preliminar:

  • Grant Dawson x Manuel Torres – Dawson (1.49) | Torres (2.63);

  • Terrance McKinney x Chris Duncan – McKinney (2.55) | Duncan (1.52);

  • Maycee Barber x Karine Silva – Barber (1.57) | Karine (2.40);

  • Nazim Sadykhov x Farès Ziam – Sadykhov (2.16) | Ziam (1.70);

  • Marvin Vettori x Brunno Ferreira – Vettori (1.85) | Brunno (1.96);

  • Edson Barboza x Jalin Turner – Barboza (3.15) | Turner (1.36);

  • Iwo Baraniewski x Ibo Aslan – Baraniewski (1.49) | Aslan (2.63);

  • Mansur Abdul-Malik x Antônio Trocoli – Abdul-Malik (1.10) | Trocoli (7.50);

  • Muhammad Naimov x Mairon Santos – Naimov (2.88) | Santos (1.42).

Onde assistir ao UFC 323

O UFC 323 terá transmissão exclusiva pelo UFC Fight Pass, com início do card preliminar à meia-noite (horário de Brasília). Fique atento também, a casa de apostas que possui eventos ao vivo, para você também ter a oportunidade de apostar ao vivo conforme a luta vai acontecendo.

Resumo – Todos os palpites do UFC 323 e onde assistir às lutas

LutaPalpiteOdd + CasaOnde assistir
Merab Dvalishvili x Petr Yan 2Dvalishvili1.23 – BetMGMUFC Fight Pass
Alexandre Pantoja x Joshua VanPantoja1.44 – bet365UFC Fight Pass
Brandon Moreno x Tatsuro TairaTaira1.73 – BetnacionalUFC Fight Pass
Henry Cejudo x Payton TalbottTalbott1.34 – Br4betUFC Fight Pass
Jan Blachowicz x Bogdan GuskovBlachowicz1.76 – SuperbetUFC Fight Pass
Grant Dawson x Manuel TorresDawson1.49 – bet365UFC Fight Pass
Terrance McKinney x Chris DuncanDuncan1.52 – BetMGMUFC Fight Pass
Maycee Barber x Karine SilvaBarber1.57 – BetnacionalUFC Fight Pass
Nazim Sadykhov x Farès ZiamZiam1.70 – Br4betUFC Fight Pass
Marvin Vettori x Brunno FerreiraVettori1.85 – SuperbetUFC Fight Pass
Edson Barboza x Jalin TurnerTurner1.36 – bet365UFC Fight Pass
Iwo Baraniewski x Ibo AslanBaraniewski1.49 – BetMGMUFC Fight Pass
Mansur Abdul-Malik x Antônio TrocoliAbdul-Malik1.10 - BetnacionalUFC Fight Pass
Muhammad Naimov x Mairon SantosSantos1.42 – SuperbetUFC Fight Pass

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

