Os palpites de MMA são apostas em eventos de artes marciais mistas. UFC, Oktagon, KSW e outros eventos de lutas internacionais oferecem oportunidades para você fazer a sua aposta. Para que você prepare o seu palpite da melhor maneira possível, criei este guia completo com dicas e prognósticos sobre as principais competições desse esporte.



Palpites de MMA: aposte nas lutas de 16 e 17 de novembro



Jonathan Martinez x Marcus Mcghee no UFC - Mcghee vence (odds de 1.83 na Betnacional)



Marcus Mcghee entra como favorito para vencer Jonathan Martinez no dia 16 de novembro. A luta entre os dois lutadores acontece às 22:20, horário de Brasília. O “Maniac” vem de um retrospecto de 6 vitórias seguidas, já o “Dragão” Martinez, perdeu a última luta contra Aldo.







Mauricio Ruffy x James Llontop no UFC - Brasileiro vence (odds de 1.11 na SuperBet)



Mauricio Ruffy entrará em combate no dia 16 de novembro como favorito para vencer o peruano James Llontop. Ruffy vem motivado após uma sequência de 6 vitórias, enquanto seu oponente não conseguiu bons resultados nas duas últimas lutas.







Jon Jones x Stip Miocic - Jones vence (odds de 1.15 na NossaBet)



Jon Jones enfrenta Stip Miocic no dia 17 de novembro, a partir da 1h20, horário de Brasília. A luta é válida pelo UFC 309 e o americano Bones dos Jackson's entra como favorito para a vitória.







Palpites de hoje para competições com lutadores brasileiros



Você encontrará alguns lutadores brasileiros ao longo de cada palpite de MMA que realizar. Separei 5 atletas que, na minha opinião, aparecem como destaque quando participam das lutas.



Charles Oliveira - vitória por submissão



Um dos lutadores que costuma aparecer nos palpites do UFC hoje é Charles Oliveira. O brasileiro tem um retrospecto recorde de 34-10-0, com nocaute em 10-4 e submissão em 21-4. O destaque das lutas que Do Bronx participa costuma ser a vitória com submissões, e raramente por decisão.



Antonio Trócoli - não perde por submissão



Outro brasileiro que também entra no roll de palpites do UFC é Antonio Trócoli. O Malvado, como é conhecido entre os fãs de MMA, tem um retrospecto impressionante de nunca ter perdido por submissão. No total, Trócoli perdeu duas vezes por nocaute e outras duas por decisão unânime apenas.



Elizeu Capoeira - chave de braço é principal finalização



Muitas das lutas de Elizeu Capoeira acabaram em finalização de chave de braço. Isso foi observado quando o lutador brasileiro enfrentou Guilherme Vasconcelos no Jungle Fight 54, bem como durante o Jungle Fight 75, reforçando que, se a luta se encaminha para o solo, possivelmente essa finalização será tentada.



Layze Cerqueira - vitória no 1º round



A brasileira Layze Cerqueira é outra lutadora que costuma aparecer nas lutas do Jungle Fight. Apesar de não ter um bom retrospecto no UFC, Layze conquistou 4 de suas últimas 6 vitórias no 1º round, reforçando seu bom retrospecto na 1ª etapa das lutas que participa.



Darlan Ferreira - vitória por nocaute



Darlan Ferreira é outro lutador que pode aparecer nas lutas que você aplicar o seu palpitão no Combate hoje. No caso do Draco, o que impressiona é o seu retrospecto de nocautes. Caso esteja com boas chances de vencer suas lutas, muito provavelmente será por nocautear o seu adversário, já que isso aconteceu em mais de 90% das suas vitórias.



Palpites nas principais competições internacionais



Os palpites de MMA e outras lutas podem ser em competições nacionais ou internacionais. No caso dos torneios de outros países, os destaques ficam por conta das previsões que indico na tabela abaixo.



Competição Palpite

Odds

Casa de aposta

Oktagon 63

Leandro Silva vence Mate Kertesz 1.65 SuperBet UFC Fight Night

Carlos Prates vence Neil Magny 1.17 NossaBet KSW 100

Vitória de Igor Michalliszyn 1.38 PagBet KSW 100

Vitória de Dawid Smielowski 1.38 Betnacional

Oktagon 63 - Leandro Silva leva a melhor



Leandro Silva tem tudo para levar a melhor em nosso prognóstico para o Oktagon 63. O brasileiro tem escore de 28-12-1 contra uma estatística de 15-7-0 de seu adversário. Porém, espera-se que a luta seja bem disputada com início ao fim, e não acabe no 1º round.



KSW 100 - Dawid Smielowski vence sua luta



O polonês Dawid Smielowski enfrentará Aymard Guih no KSW 100. Dos dois lutadores, Dawid é o que tem os melhores números. Com um score de 11 vitórias e apenas uma derrota, Smielowski só perdeu por nocaute. Já o seu adversário acumula 18 vitórias e 13 derrotas, sendo a maioria delas por submissão.



Outras competições internacionais para apostar



O prognóstico no UFC serve para apenas uma competição de MMA. Fora essa possibilidade, outros campeonatos que também se destacam nas artes marciais mistas são os seguintes:



The Professional Fighters League (PFL);



ONE Championship;



Bellator MMA;



Rizin Fighting Federation;



Cage Warriors.



5 dicas para os melhores palpites de MMA



As minhas análises dos palpites de MMA ajudaram a descobrir 5 dicas que são aplicáveis às apostas em lutas. Confira, a seguir, cada dica e entenda como elas podem complementar sua aposta em artes marciais:



Analise o retrospecto: conferir o desempenho recente dos lutadores é essencial. Afinal, somente verificando as informações é que você poderá avaliar as chances reais de um lutador vencer a luta.



conferir o desempenho recente dos lutadores é essencial. Afinal, somente verificando as informações é que você poderá avaliar as chances reais de um lutador vencer a luta. Olho na especialidade: saiba qual a especialidade do lutador que você está apostando. Lutadores que focam no taekwondo, por exemplo, podem ter mais chances de finalização por nocaute do que quem luta jiu-jitsu.



saiba qual a especialidade do lutador que você está apostando. Lutadores que focam no taekwondo, por exemplo, podem ter mais chances de finalização por nocaute do que quem luta jiu-jitsu. Acompanhe a luta: veja a luta ao vivo, se possível. Assim, saberá quem está em vantagem e poderá até fazer a sua aposta em tempo real com mais noção do lutador que pode vencer.



veja a luta ao vivo, se possível. Assim, saberá quem está em vantagem e poderá até fazer a sua aposta em tempo real com mais noção do lutador que pode vencer. Compare as odds: muitas casas de apostas oferecem palpites no UFC e outras artes marciais e uma rápida comparação entre elas pode permitir que você escolha o site que tem a melhor cotação para a sua aposta.



muitas casas de apostas oferecem palpites no UFC e outras artes marciais e uma rápida comparação entre elas pode permitir que você escolha o site que tem a melhor cotação para a sua aposta. Aposte com responsabilidade: sempre aposte considerando o jogo responsável. Se alcançou o limite do seu orçamento, então espere ter mais saldo para voltar a apostar.

Essas dicas valem para qualquer palpite de MMA que você for fazer. Sempre que necessário, retorne a este nosso texto para relembrá-las.



Melhores sites para apostar em MMA em 2024







Perguntas frequentes



É legal apostar em MMA?



É legal apostar em MMA em sites legalizados. Essa é uma modalidade esportiva que é legalizada para receber apostas esportivas online. Portanto, pode fazer o seu palpite que ele não será considerado ilegal.



Como apostar em MMA?



Você pode apostar em MMA fazendo o seu cadastro em uma casa de apostas e depois realizando o primeiro depósito. A próxima etapa para que o seu palpite seja realizado consiste em acessar a área de lutas e escolher a aposta. Por fim, defina o valor a ser apostado e confirme a sua aposta.



Quais são os melhores palpites de UFC hoje?



Os melhores palpites de UFC hoje podem ser encontrados neste texto. Acesse meu guia para encontrar os prognósticos de MMA e de outras artes marciais.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e as apostas devem ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente