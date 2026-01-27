Palpite São Paulo x Flamengo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite São Paulo x Flamengo – Brasileirão – 28/01/2026Palpite São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo no Morumbis
São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 21h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo-SP, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Qual será o palpite São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão? O duelo acontece em um momento delicado para o clube paulista, que tenta usar o futebol como válvula de escape para os problemas fora de campo, enquanto o Rubro-Negro busca a defesa do título com vitória.
A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.
|Jogo
|São Paulo x Flamengo
|Palpite rápido
|Menos de 2.5 gols
|Odds
|1.86 na Br4bet
|Data e horário
|Quarta – 28/01 – 21h30 (de Brasília)
|Estádio
|Morumbis, São Paulo-SP
|Onde assistir
|Globo, Premiere e GETV
Palpites São Paulo x Flamengo: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds 1.86 na Br4bet;
Palpite 2: Ambos os times marcam Não, com odds 1.95 na BetMGM;
Palpite 3: Vitória ou empate do São Paulo, com odds 2.66 na Multibet.
Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo - odds 1.86 na Br4bet
O mercado de menos de 2.5 gols aparece como uma das opções mais seguras para este confronto, considerando o histórico recente entre São Paulo e Flamengo. Três dos últimos cinco encontros entre as equipes terminaram com placar inferior a três gols.
Esse padrão costuma se repetir especialmente em jogos realizados no Morumbis, onde o São Paulo tende a adotar postura mais cautelosa diante de adversários tecnicamente superiores, priorizando a organização defensiva e saídas rápidas em transição.
Estreias de campeonato também costumam ser marcadas por maior cautela, com técnicos evitando exposição excessiva e priorizando não sofrer gols. Esse contexto reforça a tendência de um jogo com poucas bolas na rede.
Palpite 2: Ambos os times marcam Não - odds 1.95 na BetMGM
O mercado de Ambos Marcam Não também surge como alternativa interessante. Em quatro dos últimos cinco confrontos entre São Paulo e Flamengo, pelo menos uma das equipes passou em branco, refletindo dificuldades ofensivas de um dos lados.
O São Paulo, especialmente, tem encontrado problemas para manter regularidade no ataque. Em jogos contra adversários mais fortes, o time tende a criar pouco e apostar quase exclusivamente em bolas paradas ou contra-ataques.
Por outro lado, o Flamengo, mesmo com elenco altamente qualificado, pode sentir falta de ritmo neste início de temporada, já que o grupo principal teve férias estendidas e ainda está em fase de ajuste físico.
Palpite 3: Vitória ou empate do São Paulo - odds 2.66 na Multibet
Apesar de viver momento delicado, o mercado de dupla chance a favor do São Paulo (vitória ou empate) apresenta valor interessante. O clube paulista está invicto há quatro jogos em casa diante do Rubro-Negro.
Além disso, o Morumbis costuma ser um estádio onde o São Paulo cresce em jogos grandes, impulsionado por sua torcida e por uma postura mais combativa, mesmo quando enfrenta equipes tecnicamente superiores.
Outro fator é que o Flamengo pode entrar em campo ainda em ritmo de pré-temporada, o que pode equilibrar as ações e dificultar a imposição do favoritismo rubro-negro. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Odds São Paulo x Flamengo – Resultado final pelo Brasileirão 2026
|Casas de apostas
|São Paulo
|Empate
|Flamengo
|Br4bet
|3.60
|3.40
|1.96
|BetMGM
|3.65
|3.40
|1.96
|Multibet
|3.60
|3.25
|1.94
Mais mercados e odds São Paulo x Flamengo
Palpite São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão 2026: Análise do confronto e prognóstico
São Paulo e Flamengo já se enfrentaram 152 vezes na história, com vantagem tricolor: 59 vitórias do São Paulo, 49 do Flamengo e 44 empates. O retrospecto mostra equilíbrio, mas com leve superioridade do time paulista no confronto direto.
Apesar disso, o momento atual das equipes é bastante distinto. O Flamengo vive fase de estabilidade esportiva e financeira, enquanto o São Paulo enfrenta turbulências administrativas que impactam diretamente o planejamento esportivo.
Mesmo assim, jogos entre esses clubes costumam ser marcados por equilíbrio, forte disputa no meio-campo e poucos gols, especialmente quando realizados em São Paulo. Esse confronto logo de cara na primeira rodada do Brasileirão 2026, promete muito.
Palpite São Paulo: Crise institucional e foco na sobrevivência
O torcedor do São Paulo inicia o Brasileirão 2026 com grande apreensão. Após um 2025 em que o clube chegou a sonhar com vaga na Libertadores, a virada de ano foi marcada por grave crise política, culminando no impeachment do presidente Julio Casares.
Com a mudança na presidência e forte instabilidade administrativa, o planejamento esportivo foi diretamente afetado. O clube se movimentou pouco no mercado, tendo como principais contratações o meia Danielzinho e o zagueiro Matheus Dória.
Dentro de campo, a expectativa é de um time mais pragmático, buscando pontuar em casa e evitar envolvimento precoce na parte de baixo da tabela. Para a torcida, o principal objetivo neste início de Brasileirão é se manter distante da zona de rebaixamento.
Últimos jogos do São Paulo:
Palmeiras x São Paulo - Paulistão 2026;
São Paulo x Portuguesa - Paulistão 2026;
Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulistão 2026;
São Paulo 1 x 0 São Bernardo - Paulistão 2026;
Mirassol 3 x 0 São Paulo - Paulistão 2026.
Palpite Flamengo: Atual campeão quer começar forte
É difícil ignorar o favoritismo do Flamengo no Brasileirão 2026. O clube chega para a temporada como atual campeão brasileiro e da Libertadores, mantendo praticamente toda a base do elenco que conquistou os títulos em 2025.
O primeiro movimento importante foi a renovação do contrato de Filipe Luís, técnico que levou o clube a ter o melhor ataque e a melhor defesa do último Brasileirão, feito raro na história recente da competição.
O principal ponto de atenção para este início de campeonato é o condicionamento físico. O Flamengo optou por estender as férias do elenco principal e iniciou o Campeonato Carioca utilizando majoritariamente jogadores do sub-20.
Últimos jogos do Flamengo:
Fluminense x Flamengo - Carioca 2026;
Flamengo x Vasco - Carioca 2026;
Volta Redonda 3 x 0 Flamengo - Carioca 2026;
Bangu 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026;
Flamengo 1 x 1 Portuguesa - Carioca 2026.
Prováveis escalações de São Paulo x Flamengo
São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.
Técnico: Crespo;
Esquema mais usado: 4-3-3.
Flamengo:Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Carrascal; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gonzalo Plata.
Técnico: Filipe Luís;
Esquema mais usado: 4-3-3.
São Paulo x Flamengo: Onde assistir ao vivo
O confronto entre São Paulo e Flamengo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, será disputado no estádio Morumbis, às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da TV Globo, Premiere e GETV.
Últimos confrontos entre São Paulo x Flamengo
São Paulo 2 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 05/11/2025;
Flamengo 2 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 12/07/2025;
São Paulo 0 x 0 Flamengo – FC Series – 19/01/2025.
Palpite São Paulo x Flamengo – Brasileirão 2026 – Prognóstico final
A estreia entre São Paulo e Flamengo tende a ser marcada por equilíbrio e cautela. O Tricolor deve adotar postura mais defensiva, buscando controlar espaços e apostar em transições rápidas, enquanto o Rubro-Negro deve ter maior posse de bola.
O histórico recente, aliado ao momento técnico do São Paulo e à falta de ritmo do Flamengo, indica um jogo de placar curto, com poucas chances claras e forte disputa no meio-campo.
Por isso, os mercados relacionados a poucos gols aparecem como as melhores opções de aposta para este confronto.
E aí, qual é o seu palpite São Paulo x Flamengo para a estreia do Brasileirão 2026?
São Paulo x Flamengo – Perguntas Frequentes
Quem é o presidente do São Paulo após a queda de Casares?
Harry Massis Júnior, vice de Júlio Casares, assumiu a presidência do clube. Caso o impeachment seja confirmado, ele deve permanecer no cargo até o fim de 2026.
Qual é o histórico de São Paulo x Flamengo?
As duas equipes já se enfrentaram 152 vezes, com 59 vitórias do São Paulo, 49 vitórias do Flamengo e 44 empates.
O Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa?
Sim. Pelo elenco, pelo momento esportivo e por ser o atual campeão brasileiro, o Flamengo aparece como favorito, mesmo atuando no Morumbis.
Recado do Autor
