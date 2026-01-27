Palpite São Paulo x Flamengo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo no Morumbis

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 21h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo-SP, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Qual será o palpite São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão? O duelo acontece em um momento delicado para o clube paulista, que tenta usar o futebol como válvula de escape para os problemas fora de campo, enquanto o Rubro-Negro busca a defesa do título com vitória.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.

Jogo São Paulo x Flamengo Palpite rápido Menos de 2.5 gols Odds 1.86 na Br4bet Data e horário Quarta – 28/01 – 21h30 (de Brasília) Estádio Morumbis, São Paulo-SP Onde assistir Globo, Premiere e GETV

Odds atualizadas em 21/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites São Paulo x Flamengo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo - odds 1.86 na Br4bet

O mercado de menos de 2.5 gols aparece como uma das opções mais seguras para este confronto, considerando o histórico recente entre São Paulo e Flamengo. Três dos últimos cinco encontros entre as equipes terminaram com placar inferior a três gols.

Esse padrão costuma se repetir especialmente em jogos realizados no Morumbis, onde o São Paulo tende a adotar postura mais cautelosa diante de adversários tecnicamente superiores, priorizando a organização defensiva e saídas rápidas em transição.

Estreias de campeonato também costumam ser marcadas por maior cautela, com técnicos evitando exposição excessiva e priorizando não sofrer gols. Esse contexto reforça a tendência de um jogo com poucas bolas na rede.

Palpite 2: Ambos os times marcam Não - odds 1.95 na BetMGM

O mercado de Ambos Marcam Não também surge como alternativa interessante. Em quatro dos últimos cinco confrontos entre São Paulo e Flamengo, pelo menos uma das equipes passou em branco, refletindo dificuldades ofensivas de um dos lados.

O São Paulo, especialmente, tem encontrado problemas para manter regularidade no ataque. Em jogos contra adversários mais fortes, o time tende a criar pouco e apostar quase exclusivamente em bolas paradas ou contra-ataques.

Por outro lado, o Flamengo, mesmo com elenco altamente qualificado, pode sentir falta de ritmo neste início de temporada, já que o grupo principal teve férias estendidas e ainda está em fase de ajuste físico.

Palpite 3: Vitória ou empate do São Paulo - odds 2.66 na Multibet

Apesar de viver momento delicado, o mercado de dupla chance a favor do São Paulo (vitória ou empate) apresenta valor interessante. O clube paulista está invicto há quatro jogos em casa diante do Rubro-Negro.

Além disso, o Morumbis costuma ser um estádio onde o São Paulo cresce em jogos grandes, impulsionado por sua torcida e por uma postura mais combativa, mesmo quando enfrenta equipes tecnicamente superiores.

Outro fator é que o Flamengo pode entrar em campo ainda em ritmo de pré-temporada, o que pode equilibrar as ações e dificultar a imposição do favoritismo rubro-negro. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Odds São Paulo x Flamengo – Resultado final pelo Brasileirão 2026

Casas de apostas São Paulo Empate Flamengo Br4bet 3.60 3.40 1.96 BetMGM 3.65 3.40 1.96 Multibet 3.60 3.25 1.94

Odds atualizadas em 21/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds São Paulo x Flamengo

Palpite São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão 2026: Análise do confronto e prognóstico

São Paulo e Flamengo já se enfrentaram 152 vezes na história, com vantagem tricolor: 59 vitórias do São Paulo, 49 do Flamengo e 44 empates. O retrospecto mostra equilíbrio, mas com leve superioridade do time paulista no confronto direto.

Apesar disso, o momento atual das equipes é bastante distinto. O Flamengo vive fase de estabilidade esportiva e financeira, enquanto o São Paulo enfrenta turbulências administrativas que impactam diretamente o planejamento esportivo.

Mesmo assim, jogos entre esses clubes costumam ser marcados por equilíbrio, forte disputa no meio-campo e poucos gols, especialmente quando realizados em São Paulo. Esse confronto logo de cara na primeira rodada do Brasileirão 2026, promete muito.

Palpite São Paulo: Crise institucional e foco na sobrevivência

O torcedor do São Paulo inicia o Brasileirão 2026 com grande apreensão. Após um 2025 em que o clube chegou a sonhar com vaga na Libertadores, a virada de ano foi marcada por grave crise política, culminando no impeachment do presidente Julio Casares.

Com a mudança na presidência e forte instabilidade administrativa, o planejamento esportivo foi diretamente afetado. O clube se movimentou pouco no mercado, tendo como principais contratações o meia Danielzinho e o zagueiro Matheus Dória.

Dentro de campo, a expectativa é de um time mais pragmático, buscando pontuar em casa e evitar envolvimento precoce na parte de baixo da tabela. Para a torcida, o principal objetivo neste início de Brasileirão é se manter distante da zona de rebaixamento.

Últimos jogos do São Paulo:

Palmeiras x São Paulo - Paulistão 2026;

São Paulo x Portuguesa - Paulistão 2026;

Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulistão 2026;

São Paulo 1 x 0 São Bernardo - Paulistão 2026;

Mirassol 3 x 0 São Paulo - Paulistão 2026.

Palpite Flamengo: Atual campeão quer começar forte

É difícil ignorar o favoritismo do Flamengo no Brasileirão 2026. O clube chega para a temporada como atual campeão brasileiro e da Libertadores, mantendo praticamente toda a base do elenco que conquistou os títulos em 2025.

O primeiro movimento importante foi a renovação do contrato de Filipe Luís, técnico que levou o clube a ter o melhor ataque e a melhor defesa do último Brasileirão, feito raro na história recente da competição.

O principal ponto de atenção para este início de campeonato é o condicionamento físico. O Flamengo optou por estender as férias do elenco principal e iniciou o Campeonato Carioca utilizando majoritariamente jogadores do sub-20.

Últimos jogos do Flamengo:

Fluminense x Flamengo - Carioca 2026;

Flamengo x Vasco - Carioca 2026;

Volta Redonda 3 x 0 Flamengo - Carioca 2026;

Bangu 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026;

Flamengo 1 x 1 Portuguesa - Carioca 2026.

Prováveis escalações de São Paulo x Flamengo

São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.

Técnico: Crespo;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Flamengo:Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Carrascal; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gonzalo Plata.

Técnico: Filipe Luís;

Esquema mais usado: 4-3-3.

São Paulo x Flamengo: Onde assistir ao vivo

O confronto entre São Paulo e Flamengo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, será disputado no estádio Morumbis, às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da TV Globo, Premiere e GETV.

Últimos confrontos entre São Paulo x Flamengo

São Paulo 2 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 05/11/2025;

Flamengo 2 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 12/07/2025;

São Paulo 0 x 0 Flamengo – FC Series – 19/01/2025.

Palpite São Paulo x Flamengo – Brasileirão 2026 – Prognóstico final

A estreia entre São Paulo e Flamengo tende a ser marcada por equilíbrio e cautela. O Tricolor deve adotar postura mais defensiva, buscando controlar espaços e apostar em transições rápidas, enquanto o Rubro-Negro deve ter maior posse de bola.

O histórico recente, aliado ao momento técnico do São Paulo e à falta de ritmo do Flamengo, indica um jogo de placar curto, com poucas chances claras e forte disputa no meio-campo.

Por isso, os mercados relacionados a poucos gols aparecem como as melhores opções de aposta para este confronto.

E aí, qual é o seu palpite São Paulo x Flamengo para a estreia do Brasileirão 2026?

Mais casas de apostas para palpites São Paulo x Flamengo

São Paulo x Flamengo – Perguntas Frequentes

Quem é o presidente do São Paulo após a queda de Casares?

Harry Massis Júnior, vice de Júlio Casares, assumiu a presidência do clube. Caso o impeachment seja confirmado, ele deve permanecer no cargo até o fim de 2026.

Qual é o histórico de São Paulo x Flamengo?

As duas equipes já se enfrentaram 152 vezes, com 59 vitórias do São Paulo, 49 vitórias do Flamengo e 44 empates.

O Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa?

Sim. Pelo elenco, pelo momento esportivo e por ser o atual campeão brasileiro, o Flamengo aparece como favorito, mesmo atuando no Morumbis.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

