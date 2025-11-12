Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Santos x Mirassol | Brasileirão Série A | 19/11/2025

Palpite Santos x Mirassol: Previsões, Odds e Onde Assistir

Santos e Mirassol se enfrentam pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. Confira o palpite, escalações e onde assistir.
Santos e Mirassol se enfrentam pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.

Esse duelo promete: o Mirassol é o quarto colocado, firme na briga pela vaga na Copa Libertadores, enquanto o Santos luta desesperadamente para escapar da zona do rebaixamento.

Vou te mostrar os melhores palpites, estatísticas e escalações para o confronto, e te adianto: há boas oportunidades de mercado para quem gosta de apostar com cautela e lógica, principalmente na BetMGM e Esportes da Sorte.


Os 5 melhores palpites para Santos x Mirassol

Com base no momento das equipes e no histórico do confronto, esses são os cinco palpites mais interessantes para o jogo:

  1. Santos vence em casa, com odds de 2.18 na BetMGM
  2. Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.83 na Esportes da Sorte
  3. Ambas as equipes marcam (Sim), com odds de 1.77 na Multibet
  4. Mirassol vence o primeiro tempo, com odds de 3.71 na Luva Bet
  5. Mirassol marca o primeiro gol, com odds de 2.37 na Br4Bet

Detalhes dos 5 melhores palpites

Palpite 1: Santos vence em casa

Mesmo em crise, o Santos tem sido forte na Vila Belmiro quando enfrenta o Mirassol: são 7 vitórias seguidas como mandante neste confronto. A força da torcida pesa, e o time tende a reagir bem após tropeços recentes.

Com o rebaixamento batendo à porta, a motivação deve ser alta, sendo um ótimo palpite 1x2.


Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo

Sete dos últimos oito jogos entre Santos e Mirassol terminaram com pelo menos três gols. A defesa santista vem vulnerável, e o Mirassol joga ofensivamente mesmo fora de casa.

Some isso à necessidade do Santos atacar desde o início e o cenário é de jogo movimentado.


Palpite 3: Ambas as equipes marcam (Sim)

Em quatro dos últimos cinco jogos do Santos, ambos os times marcaram. Isso mostra uma equipe que cria, mas também sofre.

O Mirassol tem média de gols sólida e costuma aproveitar erros do adversário. Portanto, o mercado ambos marcam é um palpite com bom custo-benefício.


Palpite 4: Mirassol vence o primeiro tempo

O Santos tem começado mal as partidas: perdeu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos. O Mirassol, por outro lado, tem costume de iniciar pressionando.

Se os visitantes encaixarem a marcação alta, é possível que terminem a etapa inicial na frente.


Palpite 5: Mirassol marca o primeiro gol

Em oito dos últimos nove jogos, o Santos sofreu o primeiro gol. Isso diz muito sobre a instabilidade defensiva da equipe. O Mirassol, com seu ataque leve, deve explorar as transições.

É um palpite coerente para quem analisa o padrão recente das duas equipes.


Melhores Odds para Santos x Mirassol – Série A 2025

Confira as melhores cotações para o duelo entre Santos x Mirassol:

Casas de ApostasVitória do SantosEmpateVitória do MirassolAmbas Marcam (Sim)
BetMGM2.183.503.251.73
Esportes da Sorte2.053.333.401.77
Multibet2.003.333.331.77
Luva Bet1.99
3.233.241.71
Br4bet2.053.333.401.77

Outros mercados para apostar em Santos x Mirassol


Além dos palpites principais, vale observar mercados como handicap asiático (+1 Mirassol), escanteios totais (mais de 9.5) e ambas marcam + over 2.5, que combinam bem com o estilo ofensivo das equipes.

Escalações prováveis de Flamengo x Santos

Santos

O técnico Vojvoda deve ter os principais jogadores à disposição, inclusive o atacante Neymar, que voltou a ser relacionado nos últimos jogos.

  • Goleiro: Brazão;
  • Defensores: Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza;
  • Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael e Arão;
  • Atacantes: Barreal, Neymar e Guilherme.

Mirassol

O técnico Rafael Guanaes deve apostar em uma postura ofensiva, mesmo jogando fora de casa, já que o grande objetivo da equipe - a vaga na Libertadores - está muito próximo.

  • Goleiro: Walter;
  • Defensores: Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo;
  • Meio-campistas: Danielzinho, Gabriel e José Aldo;
  • Atacantes: Alesson, Negueba e Cristian.

Momento dos times

Santos – pressão máxima para escapar

O clima é de urgência. O Santos está em 17º lugar, com 33 pontos, dentro da zona de rebaixamento, mas ainda com um jogo a menos (contra o Palmeiras no dia 15). A equipe perdeu três das últimas cinco partidas e sofreu com erros defensivos.

A boa notícia é que na Vila Belmiro, o time costuma reagir. A torcida promete casa cheia, e a vitória é vista como questão de sobrevivência na Série A.

Últimos resultados do Santos:

  • Flamengo 3 x 2 Santos - Brasileirão Série A - 09/11/2025;
  • Palmeiras 2 x 0 Santos - Brasileirão Série A - 06/11/2025;
  • Santos 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão Série A - 01/11/2025;
  • Botafogo 2 x 2 Santos - Brasileirão Série A - 26/10/2025;
  • Santos 0 x 1 Vitória - Brasileirão Série A - 20/10/2025.

Mirassol – firme na briga pelo acesso

O Mirassol é a surpresa positiva da competição. Com 59 pontos, ocupa o 4º lugar, brigando por uma das vagas no G-4. O time venceu três dos últimos cinco jogos e mostrou equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente.

Fora de casa, costuma jogar com inteligência e aproveitar os erros do adversário.Se vencer, o time praticamente garante a vaga na Libertadores 2026 e esse é o combustível para jogar com intensidade máxima.

Últimos resultados do Mirassol:

  • Mirassol 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão Série A - 09/11/2025;
  • Fluminense 1 x 0 Mirassol - Brasileirão Série A - 06/11/2025;
  • Mirassol 0 x 0 Botafogo - Brasileirão Série A - 01/11/2025;
  • Sport Recife 1 x 2 Mirassol - Brasileirão Série A - 25/10/2025;
  • Mirassol 3 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A - 19/10/2025.

Estatísticas relevantes sobre o confronto

Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos últimos 5 confrontos das duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.

EstatísticaSantosMirassol
Gols Marcados78
Gols Sofridos87
Vitórias/Empates/Derrotas2 / 2 / 11 / 2 / 2
Cartões Vermelhos12

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Vamos relembrar os últimos encontros entre Santos x Mirassol. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.

  • Mirassol 3 x 0 Santos - Brasileirão 2025 - 19/07/2025;
  • Santos 2 x 1 Mirassol - Paulistão 2025 - 16/01/2025;
  • Santos 3 x 2 Mirassol - Brasileirão Série B 2024 - 12/10/2024;
  • Mirassol 0 x 0 Santos - Brasileirão Série B 2024 - 25/06/2024;
  • Mirassol 2 x 2 Santos - Paulistão 2024 - 11/02/2024.

Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série A chega à reta final, com times disputando posições importantes tanto no topo quanto na parte inferior da tabela. O Santos tenta escapar do Z-4, enquanto o Mirassol sonha com vaga na Copa Libertadores 2026. Ou seja, cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.

Tabela atualizada do Campeonato


Próximas partidas do Brasileirão

  • Botafogo x Sport - 18/11/2025 - 20h30 (rodada atrasada);
  • Fluminense x Flamengo - 19/11/2025 - 21h30;
  • Grêmio x Vasco - 19/11/2025 - 21h30;
  • Juventude x Cruzeiro - 20/11/2025 - 16h00;
  • Bahia x Fortaleza - 20/11/2025 - 18h00;
  • Corinthians x São Paulo - 20/11/2025 - 19h30;
  • Ceará x Internacional - 20/11/2025 - 21h30.

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão


Perguntas Frequentes

Onde será o jogo entre Santos x Mirassol pela Série B?

Na Vila Belmiro, em Santos (SP), com bola rolando às 21h30 do dia 19/11/2025.

Quem é o favorito a vencer?

Mesmo em má fase, o Santos é favorito em casa. O histórico no estádio pesa, mas o Mirassol vive melhor momento e tem força suficiente para surpreender.

Quantos gols deve ter o jogo?

Pelo histórico e estilo de jogo das equipes, a tendência é de partida com gols. O mercado de “mais de 2.5 gols” é o mais indicado, além do “ambas marcam”, que tem bom valor.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

