Palpite Santos x Mirassol | Brasileirão Série A | 19/11/2025

Santos e Mirassol se enfrentam pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. Confira o palpite, escalações e onde assistir.

Santos e Mirassol se enfrentam pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.



Esse duelo promete: o Mirassol é o quarto colocado, firme na briga pela vaga na Copa Libertadores, enquanto o Santos luta desesperadamente para escapar da zona do rebaixamento.



Vou te mostrar os melhores palpites, estatísticas e escalações para o confronto, e te adianto: há boas oportunidades de mercado para quem gosta de apostar com cautela e lógica, principalmente na BetMGM e Esportes da Sorte.







Os 5 melhores palpites para Santos x Mirassol



Com base no momento das equipes e no histórico do confronto, esses são os cinco palpites mais interessantes para o jogo:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Palpite 1: Santos vence em casa



Mesmo em crise, o Santos tem sido forte na Vila Belmiro quando enfrenta o Mirassol: são 7 vitórias seguidas como mandante neste confronto. A força da torcida pesa, e o time tende a reagir bem após tropeços recentes.



Com o rebaixamento batendo à porta, a motivação deve ser alta, sendo um ótimo palpite 1x2.







Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo



Sete dos últimos oito jogos entre Santos e Mirassol terminaram com pelo menos três gols. A defesa santista vem vulnerável, e o Mirassol joga ofensivamente mesmo fora de casa.



Some isso à necessidade do Santos atacar desde o início e o cenário é de jogo movimentado.







Palpite 3: Ambas as equipes marcam (Sim)



Em quatro dos últimos cinco jogos do Santos, ambos os times marcaram. Isso mostra uma equipe que cria, mas também sofre.



O Mirassol tem média de gols sólida e costuma aproveitar erros do adversário. Portanto, o mercado ambos marcam é um palpite com bom custo-benefício.







Palpite 4: Mirassol vence o primeiro tempo



O Santos tem começado mal as partidas: perdeu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos. O Mirassol, por outro lado, tem costume de iniciar pressionando.



Se os visitantes encaixarem a marcação alta, é possível que terminem a etapa inicial na frente.







Palpite 5: Mirassol marca o primeiro gol



Em oito dos últimos nove jogos, o Santos sofreu o primeiro gol. Isso diz muito sobre a instabilidade defensiva da equipe. O Mirassol, com seu ataque leve, deve explorar as transições.



É um palpite coerente para quem analisa o padrão recente das duas equipes.







Melhores Odds para Santos x Mirassol – Série A 2025



Confira as melhores cotações para o duelo entre Santos x Mirassol:



Outros mercados para apostar em Santos x Mirassol







Além dos palpites principais, vale observar mercados como handicap asiático (+1 Mirassol), escanteios totais (mais de 9.5) e ambas marcam + over 2.5, que combinam bem com o estilo ofensivo das equipes.



Escalações prováveis de Flamengo x Santos



Santos



O técnico Vojvoda deve ter os principais jogadores à disposição, inclusive o atacante Neymar, que voltou a ser relacionado nos últimos jogos.



Goleiro: Brazão;



Defensores: Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza;



Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael e Arão;



Atacantes: Barreal, Neymar e Guilherme.



Mirassol



O técnico Rafael Guanaes deve apostar em uma postura ofensiva, mesmo jogando fora de casa, já que o grande objetivo da equipe - a vaga na Libertadores - está muito próximo.



Goleiro: Walter;



Defensores: Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo;



Meio-campistas: Danielzinho, Gabriel e José Aldo;



Atacantes: Alesson, Negueba e Cristian.

Momento dos times



Santos – pressão máxima para escapar



O clima é de urgência. O Santos está em 17º lugar, com 33 pontos, dentro da zona de rebaixamento, mas ainda com um jogo a menos (contra o Palmeiras no dia 15). A equipe perdeu três das últimas cinco partidas e sofreu com erros defensivos.



A boa notícia é que na Vila Belmiro, o time costuma reagir. A torcida promete casa cheia, e a vitória é vista como questão de sobrevivência na Série A.



Últimos resultados do Santos:



Flamengo 3 x 2 Santos - Brasileirão Série A - 09/11/2025;



Palmeiras 2 x 0 Santos - Brasileirão Série A - 06/11/2025;



Santos 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão Série A - 01/11/2025;



Botafogo 2 x 2 Santos - Brasileirão Série A - 26/10/2025;



Santos 0 x 1 Vitória - Brasileirão Série A - 20/10/2025.



Mirassol – firme na briga pelo acesso



O Mirassol é a surpresa positiva da competição. Com 59 pontos, ocupa o 4º lugar, brigando por uma das vagas no G-4. O time venceu três dos últimos cinco jogos e mostrou equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente.



Fora de casa, costuma jogar com inteligência e aproveitar os erros do adversário.Se vencer, o time praticamente garante a vaga na Libertadores 2026 e esse é o combustível para jogar com intensidade máxima.



Últimos resultados do Mirassol:



Mirassol 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão Série A - 09/11/2025;



Fluminense 1 x 0 Mirassol - Brasileirão Série A - 06/11/2025;



Mirassol 0 x 0 Botafogo - Brasileirão Série A - 01/11/2025;



Sport Recife 1 x 2 Mirassol - Brasileirão Série A - 25/10/2025;



Mirassol 3 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A - 19/10/2025.



Estatísticas relevantes sobre o confronto



Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos últimos 5 confrontos das duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.



Estatística Santos Mirassol Gols Marcados 7 8 Gols Sofridos 8 7 Vitórias/Empates/Derrotas 2 / 2 / 1 1 / 2 / 2 Cartões Vermelhos 1 2

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Vamos relembrar os últimos encontros entre Santos x Mirassol. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.



Mirassol 3 x 0 Santos - Brasileirão 2025 - 19/07/2025;



Santos 2 x 1 Mirassol - Paulistão 2025 - 16/01/2025;



Santos 3 x 2 Mirassol - Brasileirão Série B 2024 - 12/10/2024;



Mirassol 0 x 0 Santos - Brasileirão Série B 2024 - 25/06/2024;



Mirassol 2 x 2 Santos - Paulistão 2024 - 11/02/2024.



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão 2025



O Campeonato Brasileiro da Série A chega à reta final, com times disputando posições importantes tanto no topo quanto na parte inferior da tabela. O Santos tenta escapar do Z-4, enquanto o Mirassol sonha com vaga na Copa Libertadores 2026. Ou seja, cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Brasileirão



Botafogo x Sport - 18/11/2025 - 20h30 (rodada atrasada);



Fluminense x Flamengo - 19/11/2025 - 21h30;



Grêmio x Vasco - 19/11/2025 - 21h30;



Juventude x Cruzeiro - 20/11/2025 - 16h00;



Bahia x Fortaleza - 20/11/2025 - 18h00;



Corinthians x São Paulo - 20/11/2025 - 19h30;



Ceará x Internacional - 20/11/2025 - 21h30.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Perguntas Frequentes



Onde será o jogo entre Santos x Mirassol pela Série B?



Na Vila Belmiro, em Santos (SP), com bola rolando às 21h30 do dia 19/11/2025.



Quem é o favorito a vencer?



Mesmo em má fase, o Santos é favorito em casa. O histórico no estádio pesa, mas o Mirassol vive melhor momento e tem força suficiente para surpreender.



Quantos gols deve ter o jogo?



Pelo histórico e estilo de jogo das equipes, a tendência é de partida com gols. O mercado de “mais de 2.5 gols” é o mais indicado, além do “ambas marcam”, que tem bom valor.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos Relacionados

